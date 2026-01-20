Entérate | Precio del dólar este martes

La mañana de este martes, el peso mexicano pierde terreno frente al dólar estadounidense, luego del feriado de ayer en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King, de acuerdo con Bloomberg.

Este 20 de enero, el tipo de cambio cotiza en 17.65 pesos por dólar en el mercado spot, lo que representa una caída de 0.48% de la moneda mexicana.

Coincide con un avance de 0.9% del Índice Dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense ante una canasta de diversas monedas.

Así, el peso mexicano es el que más terreno pierde ante el billete verde de entre las principales divisas monitoreadas por Bloomberg. Queda por detrás del real brasileño (-0.50%).

En tanto que las ganancias están lideradas por el franco suizo (0.99%), la corona sueca (0.89%) y la corona danesa (0.78%).

Para este martes 20 de enero, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio en 17.59 pesos por dólar estadounidense, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Así cotiza el precio del dólar en los principales bancos en México, de acuerdo con lo publicado en sus portales en línea:

BBVA México: 17.85 pesos por dólar

Banorte: 17.90 pesos por dólar

Banamex: 18.03 pesos por dólar

Banco Azteca: 17.74 pesos por dólar

Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja tras amenaza de Trump a Europa

Wall Street abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1.38%, en la primera jornada bursátil desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos por oponerse a sus planes de anexionar Groenlandia.

A la apertura de la bolsa, el Dow Jones retrocedió hasta los 48.679 puntos; el selectivo S&P 500 perdió un 1.37%, hasta las 6.844 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq bajó un 1.67%, hasta los 23.123 enteros.

El inicio del primer día de actividad bursátil de esta semana, luego del festivo en EU, también estuvo marcado por las subidas de los rendimientos de los bonos del Tesoro del país, a 10 y 30 años, que crecieron hasta los niveles más altos registrados desde el pasado mes de septiembre.