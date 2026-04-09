Estados Unidos elimina arancel de 25% a envases de aluminio

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL). Casi un año después de que el gobierno estadounidense impuso aranceles de 25% a las importaciones de latas y envases de aluminio para bebidas como la cerveza y de contenedores para diversos productos como los cosméticos, la Casa Blanca decidió eliminarlos.

Productos libres de arancel en aluminio

¿Qué contenedores quedan libres de arancel al aluminio? No se cobrará el arancel a los contenedores hechos con aluminio en los que se envasa:

· Leche y crema

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· Alimentos preparados

· Oxígeno

· Helio

· Productos dermatológicos

· Pinturas y barnices

· Perfumes

· Agua de tocador

· Shampoo

· Preparaciones dentales

· Espuma para rasurar

· Desodorantes

· Antitranspirantes

· Aromatizantes

· Lubricantes

· Pulidoras

· Adhesivos

· Pesticidas e insecticidas

Además de que se quita el arancel a:

· Mesas

· Equipo y muebles de cocina

· Compresoras

· Motocicletas

· Unidades móviles radiológicas

· Asientos

· Partes para cunas

· Camas y productos para bebés

· Lámparas

· Patines

· Esquís

· Máquinas y equipos para hacer ejercicio

· Arcos y flechas, entre otros.

Reacciones y contexto económico

En el Federal Register, la publicación oficial de la Unión Americana, se difundió hoy el documento "Fortalecimiento de las Acciones Tomadas para Ajustar las Importaciones de Aluminio, Acero y Cobre en los Estados Unidos (EU)" en el que se expone una lista de productos que ya no serán sujetos al arancel que bajo la sección 232 se impuso en abril del 2025.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec), Carlos Berzunza, dijo que la sección 232 de Estados Unidos generó que se incluyera también el contenido metálico y de aluminio de los envases, lo que fue una medida curiosa, porque nosotros no estamos exportando acero o aluminio sino productos de cuidado personal y del hogar.

El arancel "se canceló, es una buena noticia, porque incluso el cálculo era sumamente complejo y fue un desafío importante, hasta operativo", ya que ese 25% solamente se cobraba al envase, no al producto para cuidado personal.

De acuerdo con la orden ejecutiva de la Casa Blanca del 2025, en el caso de la cerveza de malta el cobro de 25% era para la lata, lo que impactó a dicho producto.

En el 2024 las exportaciones de cerveza de México a Estados Unidos ascendieron a 6 mil 722 millones de dólares, cantidad que bajó a 6 mil 480 millones de dólares en 2025, una reducción de 3.6%. En enero del 2026 también se registró una caída de 23% en las exportaciones de cerveza mexicana al extranjero, la mayor parte de éstas se envió al mercado estadounidense.