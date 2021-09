Exportaciones de México bajan 4.6% en agosto

Las ventas de México al extranjero sufrieron en agosto su peor caída de los últimos 15 meses, ante el entorno complicado que enfrenta el sector automotriz y la menor producción y precios en la industria petrolera.

El país vendió mercancías al extranjero por un valor de 39 mil 632 millones de dólares el mes pasado, 4.6% menos que en julio de este año, de acuerdo con la información oportuna sobre la balanza comercial que el Inegi dio a conocer esta mañana.

Se trata de la disminución más pronunciada desde mayo de 2020, cuando entonces las exportaciones se desplomaron 20.8% y se mantenía vigente la Jornada Nacional de Sana Distancia, que obligó a suspender las actividades económicas no esenciales.

En particular, las ventas del sector automotriz se redujeron 4.7% en agosto y fue el tercer mes seguido a la baja, derivado de la escasez de semiconductores y otros problemas.

Las exportaciones petroleras retrocedieron 6%, siendo su mayor caída desde septiembre del año pasado, debido a los menores precios del crudo con respecto al mes anterior y volúmenes de extracción más bajos por el incendio de la plataforma Ku Alfa, en Campeche, que afectó la producción del 22 al 30 de agosto.

Al respecto, Pemex estimó afectaciones en 125 pozos y 1.6 millones de barriles. Además, los huracanes Grace e Ida en el Océano Atlántico probablemente también impactaron las operaciones, opinaron analistas de Banorte en un reporte publicado el pasado viernes.

Por otro lado, México compró mercancías al extranjero por un valor de 42 mil 829 millones de dólares en agosto, 3.4% menos que en julio.

Significa la peor caída desde abril pasado, cuando entonces las importaciones se redujeron 8%, señalan las cifras del Inegi.

En particular, las importaciones de mercancías de consumo no petroleras, asociadas al gasto de los hogares mexicanos, reportaron una disminución de 5.7%, tratándose del tercer mes seguido a la baja y la más profunda desde abril.

En tanto, las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros, utilizados como insumos por la industria manufacturera, reportaron una baja de 3.7% y fue el peor retroceso desde mayo del año pasado.

Finalmente, las compras de bienes de capital, relacionadas con la inversión productiva, disminuyeron 2.5% durante el mes pasado.

Con estos resultados, México presentó un déficit comercial por 3 mil 196 millones de dólares en agosto, siendo el sexto mes consecutivo con saldos negativos y el mayor desbalance desde marzo pasado, indican las cifras ajustadas por estacionalidad del Inegi.