Filiales de Altos Hornos se blindan contra cobros de acreedores

Dos filiales de Altos Hornos de México, S. A. (Ahmsa), consiguieron blindarse para contra posibles cobros de sus acreedores, sin embargo, la siderúrgica no corrió con la misma suerte.

Se trata de Minera del Norte (Minosa) y Corporativo Industrial Coahuila (Cicsa) quienes solicitaron el ingreso a un proceso de concurso mercantil.

En su petición, las compañías solicitaron que las medidas precautorias para impedir la ejecución de acciones de cobro por parte de sus acreedores no sólo les beneficie a ellas sino también a Ahmsa.

Sin embargo, Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el estado de Coahuila negó extender las medidas a Ahmsa porque falta que el Instituto Federal de Especialistas Mercantiles (Ifecom) confirme la situación de Minosa y de Cicsa y posteriormente se resolverá si su situación se ajusta a los requisitos para ser declaradas en concurso mercantil.

"La admisión de la solicitud de declaratoria de concurso mercantil no es el momento legal identificado en la ley para extender los efectos de las providencias precautorias a otro u otros comerciantes, ya que será durante la visita (del Ifecom) cuando se podrán peticionar la adopción o modificación de las medidas cautelares aquí dictadas", señaló el juzgador.

Añadió que durante la visita, el funcionario que designe el Ifecom podrá solicitar al juez medidas cautelares para proteger la masa, así como la modificación o levantamiento de las ya concedidas a Cicsa y Minosa.

Con esto, ninguna de las dos empresas está obligada a pagar deudas vencidas antes de la admisión de la solicitud de concurso mercantil.

El juez ordenó notificar a jueces en Monterrey para que informen a otras empresas y bancos de las medidas precautorias a favor de las filiales de Ahmsa.

De acuerdo con Ahmsa, empresa propiedad de Alonso Ancira, el proceso de concurso mercantil busca normalizar la operación de sus dos filiales que representan más de siete mil empleos directos y 14 mil indirectos.

"Esta acción les permitirá mejorar la situación de flujos de las empresas, continuar sin cambios las operaciones productivas y ayudará a normalizar la relación con los proveedores de bienes y servicios", informó.