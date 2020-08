Fuga de recursos públicos por factureros y lavado de dinero: Hacienda

El uso de facturas falsas y otras actividades ilícitas representan una gran fuga de recursos que no llegan a las arcas del gobierno federal, dijo el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González.

"Esto es una gran fuga de recursos públicos que tuvieron que haberse captado en la Tesorería de la Federación, en las arcas de la secretaría de Hacienda, que no lo fueron", acusó.

Durante la conferencia de prensa diaria sobre los avances de créditos a la palabra, en la que presentó el Plan Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2020-2024, destacó la importancia de los convenios que ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Los convenios van en ese sentido: reducir la evasión fiscal y aumentar la percepción del riesgo", afirmó al referirse a los acuerdos firmados entre la UIF con organizaciones de fútbol para combatir la evasión y el lavado de dinero.

Señaló que son importantes los esfuerzos de la UIF porque mucha de esta evasión y elusión está ligada a veces a algunas actividades que no necesariamente se encuentran dentro del perímetro normativo del país.

También se refirió al combate de facturas falsas que algunos contribuyentes utilizan para deducir gastos que no están relacionados con actividad real. "Uno de los grandes problemas que enfrentamos es el uso de facturas falsas", aseguró.

Yorio González mencionó que la evasión fiscal en nuestro país por medio del impuesto sobre la renta es del 1%, mientras que a través del IVA del 2.5%.

Aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les ha pedido que antes de pensar en subir o crear nuevos gravámenes, hay que tener una mayor eficiencia recaudatoria para que la economía pague los impuestos que están en la ley.

Sobre el Pronafide, refirió que se publicó el pasado 5 de agosto como parte de los tres programas sectoriales que se tienen que presentar para el Plan Nacional de Desarrollo 2029-2024.