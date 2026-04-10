Ganan el peso, la BMV y el petróleo

Ciudad de México.- El peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el petróleo nacional entregaron resultados positivos estos jueves apoyados por el alto al fuego en Medio Oriente, indicaron analistas

El dólar retrocedió frente a la mayoría de las monedas y acabó en 17.37 pesos en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg. Se trata del cierre más fuerte de la moneda mexicana desde el pasado 2 de marzo, así como la cuarta jornada consecutiva que arrebata terreno al dólar.

Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.77 pesos, 12 centavos por debajo del miércoles y acumula una baja de 54 centavos en la semana.

Al igual que sus pares en Estados Unidos, que lograron ganancias generalizadas, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV acabó ayer en 70 mil 314 puntos y fue su cierre más alto desde el 4 de marzo, luego de subir 0.1% y ligar dos días en verde.

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De las 35 empresas que conforman el índice de la BMV, 11 terminaron en terreno positivo y destacaron Industrias Peñoles, Grupo Carso y América Móvil por lograr el mejor desempeño, mientras que La Comer, Bimbo y Gruma fueron las más rezagadas. Pemex dio a conocer que vendió ayer el barril de petróleo en 91.72 dólares y fue un repunte de 2.1% que puso fin a dos días en rojo.

Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 2,85 %, hasta 47.909 puntos; el S&P 500 avanzó un 2,51 %, hasta 6.782 unidades, y el Nasdaq progresó un 2,80 %, hasta 22.634 enteros.

El hidrocarburo nacional subió de la mano del petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó en 97.87 dólares.

El barril del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, acabó en 95.92 dólares.