Gobernadora de Banco de México alerta que se han "intensificado" los riesgos geopolíticos

Cancún (México), 19 mar (EFE).- La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, advirtió este jueves que los riesgos geopolíticos "se han intensificado" y señaló que el conflicto bélico en Oriente Medio ha añadido presiones para la economía global, mientras que una revisión exitosa del T-MEC con EE.UU. y Canadá podría favorecer a México.

Victoria Rodríguez Ceja alerta sobre riesgos geopolíticos para México

Durante su participación en la inauguración de la 89 Convención Bancaria, que se celebra en Cancún (sureste de México), Rodríguez Ceja sostuvo que México atraviesa un escenario de alta incertidumbre externa.

"Se ha presentado un entorno externo incierto y desafiante", dijo, al tiempo que recordó que en 2025 la economía mexicana tuvo un desempeño "moderado", aunque con repunte hacia el cierre, y que el arranque de 2026 sigue marcado por ese ambiente de incertidumbre.

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Impacto del conflicto en Oriente Medio y perspectivas económicas

En ese contexto, explicó que el conflicto bélico en Oriente Medio implica "desafíos globales asociados con la volatilidad financiera, las presiones sobre los precios de los energéticos y las disrupciones a las cadenas de suministro", elementos que elevan los riesgos para la actividad económica.

El Banco de México celebrará la próxima semana su nueva reunión de política monetaria, donde revisará sus tasa de interés de referencia, actualmente ubicadas en el 7 %.

No obstante, la gobernadora del banco central también delineó factores que podrían jugar a favor del crecimiento en México.

Señaló que la economía mexicana está sujeta a "riesgos al alza" relacionados con una revisión exitosa del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una menor incertidumbre comercial, un mayor crecimiento en Estados Unidos y un impulso superior al previsto por la Copa Mundial de fútbol.

Rodríguez Ceja añadió que, pese a ese entorno, la inflación se mantuvo dentro del intervalo de variabilidad alrededor de la meta de 3 % desde julio de 2025 hasta la primera quincena de febrero de 2026, y reiteró la previsión de que la inflación general y la subyacente converjan a ese objetivo en el segundo trimestre de 2027.

Al cierre, la gobernadora del banco central mexicano se refirió a la consulta pública que Banxico inició este jueves para reformar disposiciones sobre transferencias electrónicas, y explicó que la meta es que el público pueda hacer envíos "de manera intuitiva, fácil y rápida".

La Convención Bancaria, el principal foro económico de México, contará con la intervención este jueves de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; y el viernes, el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau.