Finabien reduce comisión para envío de remesas

La directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), Rocío Mejía Flores, informó que la tarjeta dirigida a mexicanos que viven en Estados Unidos ha superado las metas previstas y se posiciona como una alternativa de bajo costo para el envío de remesas, al reducir su comisión y permitir transferencias de hasta 2,500 dólares por operación.

Durante su participación, la funcionaria destacó que uno de los principales beneficios del programa es la disminución en el costo del envío de dinero hacia México, lo que representa un ahorro significativo frente a otras empresas remesadoras.

"Financiera para el Bienestar se está colocando como la mejor alternativa para el envío de las remesas. La buena noticia que traemos ahora es que rebasamos la meta", señaló.

Finabien supera meta para envío de remesas

Explicó que originalmente se planteó alcanzar 100 mil tarjetas operando; sin embargo, esta cifra fue superada a principios de este año.

"Ya tenemos 132 mil 827 tarjetas al día de ayer y lo interesante es que ya están enviando sus remesas", afirmó al presentar los avances del programa.

Mejía Flores detalló que la comisión por transferencia fue reducida nuevamente, pasando de 3.99 dólares a 2.99 dólares, tarifa que aplica para envíos que van desde 100 hasta 2,500 dólares.

"No solamente tiene el menor costo, como saben ustedes, se presentó aquí de hecho en julio, se bajó todavía más la comisión de 3.99 a solo 2.99 dólares por enviar desde 100 hasta 2,500 dólares. Eso es muy muy importante si lo comparamos con otras remesadoras que están cobrando el doble o el triple", explicó.

Asimismo, destacó que cuando el envío se realiza mediante tarjeta y no en efectivo, los usuarios evitan la retención del impuesto del 1% que se aplica en Estados Unidos a transferencias de efectivo a efectivo, lo que representa un beneficio adicional para los connacionales.

La titular de Finabien recordó que el relanzamiento de la tarjeta el pasado 18 de julio impulsó significativamente su adopción, ya que en ese mes se colocaron 26 mil tarjetas en un solo periodo.

Además, señaló que recientemente realizaron jornadas de promoción en California, particularmente en Los Ángeles y zonas cercanas, donde la demanda también creció de manera importante.

"Tuvimos la oportunidad de tener cinco días intensos de trabajo allá en la zona de California, Los Ángeles y alrededores, y se dio a conocer esta tarjeta y también tuvo una demanda muy importante", indicó.

Añadió que actualmente el 85% de las más de 132 mil tarjetas han sido solicitadas por correo desde Estados Unidos, lo que refleja la preferencia de los migrantes por realizar el trámite de manera remota.

Mejía Flores explicó que la tarjeta permite a los mexicanos contar con una cuenta bancaria en Estados Unidos, recibir depósitos de nómina directamente y realizar pagos relacionados con seguridad social.

Detalló que los usuarios pueden pagar aportaciones al IMSS desde el extranjero y próximamente también podrán realizar contribuciones al Infonavit.

Además, destacó que existe la opción de contratar un seguro de repatriación por aproximadamente 20 dólares al año, así como recibir el salario directamente en la tarjeta sin necesidad de cambiar cheques o realizar depósitos adicionales.

-----¿Cómo solicitar la tarjeta Finabien?

La funcionaria subrayó que la tarjeta Finabien se ha mantenido durante 24 semanas consecutivas en el primer lugar de la calculadora de remesas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no solo por la baja comisión, sino también por ofrecer un tipo de cambio competitivo.

Finalmente, explicó que los mexicanos en Estados Unidos pueden solicitar la tarjeta en línea o por correo con requisitos mínimos, entre ellos una identificación oficial, número celular, correo electrónico y comprobante de domicilio en ese país, además de que también está disponible en consulados mexicanos.

"Estamos pidiendo a todos nuestros paisanos y paisanas que nos están escuchando en Estados Unidos que nos ayuden a promover, a difundir con sus familiares y compañeros de trabajo que busquen esta tarjeta", expresó.