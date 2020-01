Gobierno debe rectificar y cambiar estrategia de seguridad: Coparmex

Ante la ola de violencia y la gran inseguridad en que se vive en México el gobierno debe reconocer que la actual estrategia no genera resultados, rectificar y corregirla a fin de que se tengan resultados, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

En su mensaje semanal, el líder del sindicato patronal explicó que los resultados muestran que la estrategia actual no resulta porque 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, además de que la violencia y los hechos de inseguridad provocan caída en la confianza y menores inversiones.

Lo que se tiene que hacer es "reconocer a fin de rectificar: la actual estrategia de seguridad del gobierno no está funcionando", en otras palabras "lo que se requiere con urgencia es un replanteamiento de la estrategia y un giro de timón inmediato", expuso.

Para el presidente de la Coparmex hay una fuerte ola de inseguridad y las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública "revelan el drama" porque 95 personas son asesinadas en promedio diario; cuatro son víctimas de secuestro; 27 choferes son despojados violentamente de sus camiones y mercancía a diario y cada 24 horas 150 negocios son asaltados.

"El hampa está desatada y esta ola de inseguridad está generando un fuerte impacto en la confianza, en la inversión y en el consumo es decir en el dinamismo de la economía", aseguró.

Recordó que el gobierno pidió un plazo de seis meses, y después de un año para dar resultados por lo que ante la falta de éstos, la Coparmex propone cuatro acciones:

Tener mejores policías lo que implica darles capacitación; Prevenir el delito, a través de la creación de un consejo bipartita con mecanismos de revisión en programas de prevención; Garantizar el Estado de Derecho, eso significa tener un sistema de justicia eficiente, capacitado y competente; y, contar con una colaboración institucional a fin de tener mejores estadísticas.

De Hoyos Walther afirmó: "Debemos de aplicar con mayor rigor la ley sin cálculos políticos que paralizan la acción. Se requiere abandonar la cobardía en la toma de decisiones, evento como el llamada "culiacanazo" no pueden aceptarse una sola vez más en México".