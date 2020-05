Hacienda niega recorte a participaciones federales de los estados

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó que habrá un recorte a las participaciones federales que reciben los estados, como lo aseguró el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría.

Este jueves, tras la reunión que sostuvo el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario estatal panista escribió en su cuenta de Twitter que Hacienda les dio ese aviso. "En videoconferencia con Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda, y con las y los mandatarios estatales, se nos informó que habrá un importante recorte de 89 mil mdp, donde lamentablemente nuestro estado se verá afectado", comentó el político y empresario.

En una nota informativa la dependencia aseguró que la "SHCP no puede modificar, recortar o disminuir las participaciones federales". Hacienda no dio a conocer información sobre la evolución de las participaciones entregadas y pagadas a los estados y municipios para saber si van conforme al calendario programado, para confirmar que no han tenido impacto por la situación actual.

Argumentó que eso depende de la recaudación nacional y se distribuyen con estricto apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. Pero en caso de que haya una disminución, de la Recaudación Federal Participable (RFP), la secretaría de Hacienda cuenta con mecanismos que permiten garantizar los recursos correspondientes a las entidades federativas. Recordó que hay un Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) que permite compensar dicha disminución cuando hay una menor RFP, que es la bolsa a repartir a los estados y municipios a través de transferencias establecidas en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal vía participaciones y aportaciones federales.