Cigarros y refrescos empujan la inflación a 3.79% en enero

El aumento en los precios de los cigarros y refrescos, como efecto del incremento del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que aprobó el Congreso de la Unión y el encarecimiento de otros alimentos, llevaron a la inflación a un nivel de 3.79%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó esta mañana que en el primer mes del 2026 la inflación general presentó un nivel de 143.588, lo que implicó un aumento de 0.38 % respecto al mes anterior.

Con este resultado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) repuntó de 3.59% a 3.79%, mientras que la inflación subyacente, que no incluye los precios de energía y alimentos frescos, que son los más volátiles, se situó en 4.52%, es decir por arriba del promedio general.

Refirió que en el mismo mes de 2025, la inflación mensual general fue de 0.29 % y la anual, de 3.59%.

Al interior del INPC los cigarrillos fueron los que más incidencia tuvieron sobre el bolsillo de los mexicanos, con un alza de 14.51% seguidos de los refrescos envasados con 5.53%.

También el limón se encareció con una subida mensual de 21.21% al igual que los plátanos con 12.96% de variación.

Lo anterior repercutió en el costo de la comida fuera de casa, al subir 1.18% en loncherías y fondas, y en las torterías y taquerías.

También el menú en restaurantes y similares con una variación de 0.84, y el precio de otros alimentos cocinados reportaron un ascenso de 0.69% en enero.

De igual manera, la electricidad y la vivienda propia registraron aumentos mensuales de 0.99% y 0.29%, respectivamente.

Por el contrario, bajaron de precio el transporte aéreo con -36.64% y servicios turísticos en paquete con una disminución de 8.79%.

El precio del chile serrano descendió 25.51% y la lechuga y col -10.43% y otras verduras y legumbres se abarataron 3.85%.

Por regiones, el sureste padeció la mayor inflación en Yucatán a la cabeza, con un ascenso de 1.17%, Quintana Roo con 1.15% y Campeche 0.98%.

Con inflación negativa destacó Baja California Sur con una reducción de 0.11% en la inflación, y Durango con una baja de 0.10%.