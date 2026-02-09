logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MORRAS CHIDAS

Fotogalería

MORRAS CHIDAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Cigarros y refrescos empujan la inflación a 3.79% en enero

El alza del IEPS y el encarecimiento de alimentos presionaron los precios, reporta Inegi

Por El Universal

Febrero 09, 2026 08:52 a.m.
A
Cigarros y refrescos empujan la inflación a 3.79% en enero

El aumento en los precios de los cigarros y refrescos, como efecto del incremento del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que aprobó el Congreso de la Unión y el encarecimiento de otros alimentos, llevaron a la inflación a un nivel de 3.79%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó esta mañana que en el primer mes del 2026 la inflación general presentó un nivel de 143.588, lo que implicó un aumento de 0.38 % respecto al mes anterior.

Con este resultado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) repuntó de 3.59% a 3.79%, mientras que la inflación subyacente, que no incluye los precios de energía y alimentos frescos, que son los más volátiles, se situó en 4.52%, es decir por arriba del promedio general.

Refirió que en el mismo mes de 2025, la inflación mensual general fue de 0.29 % y la anual, de 3.59%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al interior del INPC los cigarrillos fueron los que más incidencia tuvieron sobre el bolsillo de los mexicanos, con un alza de 14.51% seguidos de los refrescos envasados con 5.53%.

También el limón se encareció con una subida mensual de 21.21% al igual que los plátanos con 12.96% de variación.

Lo anterior repercutió en el costo de la comida fuera de casa, al subir 1.18% en loncherías y fondas, y en las torterías y taquerías.

También el menú en restaurantes y similares con una variación de 0.84, y el precio de otros alimentos cocinados reportaron un ascenso de 0.69% en enero.

De igual manera, la electricidad y la vivienda propia registraron aumentos mensuales de 0.99% y 0.29%, respectivamente.

Por el contrario, bajaron de precio el transporte aéreo con -36.64% y servicios turísticos en paquete con una disminución de 8.79%.

El precio del chile serrano descendió 25.51% y la lechuga y col -10.43% y otras verduras y legumbres se abarataron 3.85%.

Por regiones, el sureste padeció la mayor inflación en Yucatán a la cabeza, con un ascenso de 1.17%, Quintana Roo con 1.15% y Campeche 0.98%.

Con inflación negativa destacó Baja California Sur con una reducción de 0.11% en la inflación, y Durango con una baja de 0.10%.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cigarros y refrescos empujan la inflación a 3.79% en enero
Cigarros y refrescos empujan la inflación a 3.79% en enero

Cigarros y refrescos empujan la inflación a 3.79% en enero

SLP

El Universal

El alza del IEPS y el encarecimiento de alimentos presionaron los precios, reporta Inegi

Aficionados mexicanos desembolsan 250 mil pesos para asistir al Super Bowl LX
Aficionados mexicanos desembolsan 250 mil pesos para asistir al Super Bowl LX

Aficionados mexicanos desembolsan 250 mil pesos para asistir al Super Bowl LX

SLP

El Universal

Mexicanos de diversas regiones se unen en el estadio para apoyar a sus equipos favoritos en el Super Bowl LX

Alista Sader apoyos a productores de caña de azúcar
Alista Sader apoyos a productores de caña de azúcar

Alista Sader apoyos a productores de caña de azúcar

SLP

El Universal

La modernización del campo cañero incluye acceso a financiamiento preferencial

Aseguradoras con mejor y peor atención al cliente, según Condusef
Aseguradoras con mejor y peor atención al cliente, según Condusef

Aseguradoras con mejor y peor atención al cliente, según Condusef

SLP

El Universal