En la primera quincena de enero de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un alza quincenal de 0.27%, su incremento más alto para dicho periodo desde 2017 (producto en aquel entonces del llamado gasolinazo), con lo que la inflación anual llegó a 3.18%, informó el Inegi.

Este repunte de la inflación fue resultado el ajuste al IEPS en cigarros y gasolina de bajo octanaje con alzas en sus precios de 7.64% y 0.55% respectivamente en los primeros quince días de enero, así como los aumentos en otros productos como el jitomate de 7.27%; tomate verde, 20.90; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.51%; autobús urbano, 2.14%; calabacita, 25.59%; automóviles, 0.90%; tortilla de maíz, 0.89%; y derechos de suministros de agua, 1.54%.

Por el contrario, los bienes y servicios cuya baja de precios contribuyó a contener la inflación, fueron: transporte aéreo, con una disminución quincenal de -28.23%; servicios turísticos en paquete, -9.75%; pollo, -2.34%; gas doméstico LP, -1.69%; nopales, -13.05%; hoteles, 5.65%; paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, -1.18%; huevo, -0.99%; papaya, -4.96%; y aguacate, -2.46%

Los estados que reportaron la mayor inflación en la primera quincena del presente año, fueron: Aguascalientes con un alza de 0.79%; San Luis Potosí, 0.78%; Estados de México y Guerrero, 0.74% respectivamente; y Coahuila, 0.57%. Por el contrario entre las entidades que inclusive reportaron una disminución, se encuentran:

Tabasco con una baja de 0.39%; Yucatán, -0.10%; Tlaxcala, -0.01%; así como Campeche con un incremento quincenal de apenas 0.09%; y Baja California Sur, 0.10%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los genéricos más volátiles, registró un aumento de 0.20% quincenal y de 3.73% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente subió 0.46% quincenal y 1.60% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.52%, al mismo tiempo que los de los servicios retrocedieron 0.14%, quincenal.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se incrementaron en 0.65% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno en 0.31%, quincenal.