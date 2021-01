La pandemia aceleró la transformación digital en las empresas

Debido a la pandemia de Covid-19 millones de empresas de todos los tamaños en el mundo se vieron obligadas a invertir en su digitalización para poder mantener sus operaciones. Especialistas señalan que la transformación digital tuvo un salto como nunca antes debido a la crisis sanitaria. Pero ahora que se ha hecho la inversión y se ha aprendido a trabajar de una manera diferente ¿qué sigue?

La compañía de inteligencia de software Dynatrace llevó a cabo una encuesta global que involucró a 700 CIOs, es decir, directores de tecnologías, que reveló que los responsables de TI tienen crecientes preocupaciones sobre su capacidad para mantenerse al día con la transformación digital debido a que no encuentran una correcta integración entre todos los equipos de la empresa.

Además, detectaron que las organizaciones están trabajando con diversas soluciones de administración y monitoreo por lo que se pierde tiempo combinando manualmente datos de programas que no son compatibles para resolver los problemas inmediatos en lugar de centrarse en impulsar la innovación.

El informe "Cómo transformar la forma en que trabajan los equipos para mejorar la colaboración y generar mejores resultados comerciales" también indica que el 89% de los CIO consideran que la transformación digital se ha acelerado, y el 58% predice que continuará así.

Sin embargo, para nueve de cada diez encuestados, la capacidad del departamento de TI para maximizar el valor para el negocio se ve obstaculizada por desafíos, entre ellos, el 74% mencionó estar cansado de la necesidad de recopilar datos de múltiples herramientas para evaluar el impacto de las inversiones en TI en el negocio.

Y es que al menos el 16% del tiempo de un equipo de TI se dedica a reuniones con la empresa para identificar las causas y las soluciones a los problemas situación que, según Dynatrace, le cuesta a las organizaciones un promedio de 1.7 millones de dólares anuales debido a la pérdida de productividad.

"A medida que se acelera el ritmo de la transformación digital y las nubes modernas y dinámicas introducen una complejidad cada vez mayor, la presión sobre los equipos para tomar decisiones comerciales basadas en datos y automatizar las operaciones para ofrecer valor comercial más rápido nunca ha sido mayor. Sin embargo, la falta de colaboración entre equipos y de acceso a una única fuente de información en toda la organización está obstaculizando la capacidad para lograrlo. Al utilizar datos dispares de múltiples soluciones de análisis y monitoreo, y adherirse a una vista de 'mi parte funciona bien', están perdiendo cientos de horas y millones de dólares cada año, en lugar de perseguir objetivos comerciales compartidos respaldados por conocimientos globales", destacó Mike Maciag, director de marketing en Dynatrace.

Más hallazgos

Otros datos clave que arrojó la encuesta de Dynatrace incluyen que la mitad de los CIO dicen tener una poca visibilidad y datos limitados sobre las perspectivas de los usuarios sobre el rendimiento de los servicios digitales.

Asimismo, solo el 14% de las organizaciones tienen una plataforma única que permite la colaboración entre equipos y una verdadera comprensión del impacto comercial de TI.

El porcentaje anterior es tan bajo porque en la mitad de las empresas los equipos de tecnología y de negocios trabajan de manera separada lo que hace que sea más difícil identificar la gravedad de un problema y minimizar su impacto comercial general.

Por último el informe señala que, para ayudar a aliviar la carga de TI y evitar estirar los recursos limitados más allá de sus límites, las organizaciones están adoptando nuevas prácticas que se basan en romper los silos por ejemplo, 53% está adoptando BizDevOps, es decir, un enfoque de desarrollo de software que promueve que todos trabajen juntos para aumentar los ingresos.

"Sin romper los silos entre las TI, el desarrollo y el negocio, las organizaciones simplemente no pueden seguir el ritmo acelerado de la transformación digital. El empoderamiento de los equipos con una única plataforma de análisis y monitoreo, arraigada en un modelo de datos común y que brinda información precisa y en tiempo real, impulsa objetivos compartidos y mejores resultados comerciales", finalizó Maciag.