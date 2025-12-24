Mercado de capitales cierra con ganancias en México

Ciudad de México, 24 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles un avance marginal del 0.03 %, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 65,616.43 unidades, para ligar cinco sesiones al alza, entre ellas, su tercer máximo histórico consecutivo.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió apenas el martes, cuando se ubicó en 65,595.41 unidades.

"En la jornada se elevó el optimismo en el mercado de capitales que cerró con ganancias en Estados Unidos, en una sesión con un bajo volumen de operaciones", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ligera ganancia de 0,03 % para ligar cinco sesiones al alza y alcanzar un nuevo máximo histórico".

Con el alza de este día, el IPC acumula un rendimiento del 4.94 % en últimas cinco jornadas.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Liverpool (+2,66 %), Alsea (+1.75 %), Grupo Carso (+1.73 %), Banorte (+0.94 %), Bimbo (+0.74 %) y La Comer (+0.59 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, precisó que con el movimiento de este miércoles el índice mexicano registra un rendimiento acumulado en diciembre del +3.13 % y en lo que va de 2025 del +32.53 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.11 % frente al dólar, al cotizar en 17.94 unidades por billete verde, frente a los 17.92 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 24,6 millones de títulos por un importe de 2,183 millones de pesos (unos 121.6 millones de dólares).

De las 428 firmas que cotizaron en la jornada, 232 terminaron con sus precios al alza, 166 tuvieron pérdidas y 30 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la comercializadora de medicamentos Corporativo Fragua (FRAGUA B), con el 4.14 %; del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO A), con el 3.45 %, y de la entidad financiera Grupo Bursátil Mexicano (GBM O), con el 3.13 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -15.53 %; de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -3.36 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -2.17 %.