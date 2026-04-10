México crece en inversión foránea

México sube seis puestos en ranking de inversión foránea

Ciudad de México.- La economía mexicana progresó en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2026 —elaborado por la consultora Kearney—, al pasar del sitio 25 al 19, y también mejoró su lugar entre los mercados emergentes, al subir de la sexta a la quinta posición.

EU se mantuvo en el primer puesto por 14 año consecutivo, y le siguieron Canadá, Japón, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En el caso de México, se trató del tercer año consecutivo en que el país se mantiene en el índice, luego de que quedó fuera por cuatro años —de 2020 a 2023— durante el pasado sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó el socio director de Kearney México, Gerardo Rocha O´Kelard.

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El avance se explica por una mejor percepción de la facilidad para hacer negocios, por el talento y las habilidades de la fuerza laboral y el desempeño económico, aunque hay países que están en una mejor posición competitiva.

Por ejemplo, en materia de mano de obra tienen mejores posiciones India, Vietnam y Filipinas. Durante la presentación del ranking, Rocha O´ Kelard dijo que otra de las razones que beneficiaron la posición nacional tiene que ver con el contexto actual, por la búsqueda de una mayor integración de las cadenas de suministro en Norteamérica y la resiliencia de la región.

Asimismo, se observa que, pese al entorno global incierto, el país mantiene ventajas frente a choques externos y sigue siendo atractivo para la relocalización de capitales (nearshoring).