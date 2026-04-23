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México exportará un millón de barriles de petróleo a Japón

El acuerdo con Japón responde a una solicitud previa y representa un aumento en las exportaciones mexicanas de crudo.

Por El Universal

Abril 23, 2026 01:13 p.m.
A
México exportará un millón de barriles de petróleo a Japón

Tras una llamada telefónica con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que su gobierno acordó la venta de un millón de barriles de petróleo a ese país, como parte de un entendimiento con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Acuerdo bilateral para exportación petrolera

La Mandataria federal explicó que este acuerdo responde a una solicitud previa del gobierno japonés y fue ratificado durante la conversación bilateral. Precisó que el volumen se entregará en un periodo determinado, sin detallar fechas específicas.

Sheinbaum indicó que México produce alrededor de 1.8 millones de barriles diarios de crudo, de los cuales entre 1.3 y 1.4 millones se destinan al consumo interno mediante las refinerías nacionales. El excedente, dijo, es el que se exporta a distintos mercados internacionales, entre ellos Japón y Estados Unidos.

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Impacto en exportaciones y producción petrolera

"El acuerdo fue de un millón de barriles en un tiempo determinado a Japón, en coordinación con Pemex Internacional", señaló la presidenta, quien adelantó que esta operación implicará un incremento en las exportaciones de petróleo mexicano.

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