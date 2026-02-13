logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

México, paraíso turístico

Creció 6.1% el turismo internacional el año pasado

Por EFE

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
México, paraíso turístico

Ciudad de México.- México recibió 47.78 millones de turistas internacionales en 2025, un incremento anual del 6.1% en el país, el sexto más visitado del mundo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, los ingresos económicos por este turismo internacional se elevaron un 4.9% hasta los 31,715.4 millones de dólares, según el informe del organismo.

En contraste, el gasto medio de cada turista se redujo un 1.2% hasta los 663.69 dólares.

El mayor incremento de turistas ocurrió en los que llegaron por vía terrestre, con una subida del 15.6% hasta los 4.5 millones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo desde el fin de la pandemia de la covid-19 en México, que recibió poco más de 45.03 millones de turistas internacionales en 2024, mientras que en 2023 tuvo 41.95 millones, cerca de un 10 % más que en 2022.

México fue el sexto país más visitado en el mundo en 2022 y 2023, según datos de la Organización Mundial del Turismo y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene la meta de colocar a la nación entre los cinco primeros del mundo.

Solo en diciembre, llegaron más de 5.21 millones de turistas extranjeros, un aumento interanual del 9 %, agregó el informe del Inegi. El gasto total de los turistas internacionales se elevó un 0.5 % interanual en el último mes del año al pasar a 3,441 millones de dólares.

En contraste, el gasto medio de cada turista se desplomó un 7.7% interanual hasta los 659,37 dólares en el duodécimo mes de 2025.

La economía relacionada con el turismo, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, creció un 0.6 % anual en el tercer trimestre de 2025, impulsada en particular por un aumento del 1.8 % en los bienes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

IMEF eleva pronóstico de inflación para 2026 y 2027
IMEF eleva pronóstico de inflación para 2026 y 2027

IMEF eleva pronóstico de inflación para 2026 y 2027

SLP

El Universal

Gobierno recupera mil 126 concesiones mineras
Gobierno recupera mil 126 concesiones mineras

Gobierno recupera mil 126 concesiones mineras

SLP

El Universal

Sobrecostos, atados a las obras públicas
Sobrecostos, atados a las obras públicas

Sobrecostos, atados a las obras públicas

SLP

El Universal

Senado avala la jornada laboral de 40 horas
Senado avala la jornada laboral de 40 horas

Senado avala la jornada laboral de 40 horas

SLP

EFE

La IP propone recibir subsidios para pagar las horas extra