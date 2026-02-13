México, paraíso turístico

Ciudad de México.- México recibió 47.78 millones de turistas internacionales en 2025, un incremento anual del 6.1% en el país, el sexto más visitado del mundo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, los ingresos económicos por este turismo internacional se elevaron un 4.9% hasta los 31,715.4 millones de dólares, según el informe del organismo.

En contraste, el gasto medio de cada turista se redujo un 1.2% hasta los 663.69 dólares.

El mayor incremento de turistas ocurrió en los que llegaron por vía terrestre, con una subida del 15.6% hasta los 4.5 millones.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo desde el fin de la pandemia de la covid-19 en México, que recibió poco más de 45.03 millones de turistas internacionales en 2024, mientras que en 2023 tuvo 41.95 millones, cerca de un 10 % más que en 2022.

México fue el sexto país más visitado en el mundo en 2022 y 2023, según datos de la Organización Mundial del Turismo y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene la meta de colocar a la nación entre los cinco primeros del mundo.

Solo en diciembre, llegaron más de 5.21 millones de turistas extranjeros, un aumento interanual del 9 %, agregó el informe del Inegi. El gasto total de los turistas internacionales se elevó un 0.5 % interanual en el último mes del año al pasar a 3,441 millones de dólares.

En contraste, el gasto medio de cada turista se desplomó un 7.7% interanual hasta los 659,37 dólares en el duodécimo mes de 2025.

La economía relacionada con el turismo, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, creció un 0.6 % anual en el tercer trimestre de 2025, impulsada en particular por un aumento del 1.8 % en los bienes.