Moody´s ve negro panorama en Pemex

La calificadora prevé pérdidas operativas de la empresa de 7 mil mdd en 2026 y 2027

Por El Universal

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Moody´s ve negro panorama en Pemex

Ciudad de México.- Petróleo Mexicanos (Pemex) seguirá reportando pérdidas operativas en un promedio de 7 mil millones de dólares anuales en 2026 y 2027, con lo que la petrolera seguirá necesitando apoyo del gobierno federal, de acuerdo con la calificadora Moody´s.

Según la calificadora, aunque Pemex ya era un lastre fiscal para el gobierno federal en 2024, la gran cantidad de apoyo financiero brindado en 2025 también tuvo implicaciones importantes para el déficit del país, la carga de deuda soberana y el stock de pasivos contingentes.

"Dado el perfil de vencimiento de las obligaciones precapitalizadas y el fondo fiduciario de inversión emitidos el año pasado para apoyar a Pemex, el gobierno podría necesitar recursos para asegurar su reembolso. La presentación en abril de los supuestos presupuestarios preliminares para 2027 mostrará qué medidas adicionales podrían tomar las autoridades para apoyar el proceso de consolidación fiscal, que avanza a un ritmo más lento del previsto", dijo Moody´s en el reporte "Apoyo a Pemex, revisión del T-MEC y planes fiscales para 2027 siguen siendo clave para las perspectivas crediticias".

La agencia detalló que el plan del gobierno para reestructurar Pemex y aumentar la participación del sector privado podría mejorar las métricas operativas, pero los riesgos de implementación son significativos y es improbable que se obtengan beneficios a corto plazo. "Incluso con la mayoría de los vencimientos de deuda cubiertos hasta 2029, podría requerirse apoyo soberano adicional", dijo.

De acuerdo con Moody´s, los resultados fiscales de México para 2025 muestran que la consolidación fiscal avanzó más lentamente de lo proyectado por las autoridades y estuvo por debajo de sus expectativas.

"El fuerte crecimiento de los ingresos y los recortes en varias categorías de gasto fueron contrarrestados por un importante apoyo a Pemex lo que limitó el ajuste fiscal y contribuyó a que la deuda del gobierno aumentara a casi el 50% del PIB en 2025 desde el 40% en 2023", explicó.

En ese sentido, la calificadora puntualizó que Pemex sigue siendo una carga fiscal importante, con pérdidas operativas continuas y flujo de caja libre negativo que requieren apoyo soberano constante.

