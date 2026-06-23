Muere a los 100 años Alan Greenspan

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Alan Greenspan, quien como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos fue aclamado por fomentar una década de prosperidad pero luego fue culpado por una devastadora crisis financiera, ha fallecido, información allegados. Tenía 100 años.

Su esposa desde hace 29 años, la corresponsal de NBC News Andrea Mitchell, informó que falleció este lunes por complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson.

"Para mí era mi esposo, quien moldeó mi vida desde nuestra primera cita en 1984", manifestó Mitchell. "Tenía una ´exuberancia irracional´ por el béisbol, los Washington Commanders, el tenis, el golf y la música, especialmente el jazz. Será recordado por su brillantez y su bondad. Ser su compañera de vida fue la alegría de mi vida".

Apodado el "Maestro", fue el jefe de la Fed durante las presidencias de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

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La Fed señaló que Greenspan ayudó a afianzar la confianza en la Fed durante una época de incertidumbre económica.

"Bajo su liderazgo, la Reserva Federal logró una era sostenida de estabilidad de precios que respaldó el crecimiento económico y ayudó a anclar la confianza del público en la institución", destacó el banco central en un comunicado el lunes.

En sus 18 años y medio en la Fed, Greenspan presidió un asombroso auge de los precios de las acciones y un boom económico de 10 años que comenzó en marzo de 1991. Fue celebrado como el "Oráculo" y el "Maestro", un virtuoso económico cuyas palabras eran analizadas en busca de pistas sobre hacia dónde podrían dirigirse las tasas de interés y la economía.

Las intenciones de Greenspan eran tan observadas que dieron origen a un nuevo folclore: el "Indicador del Maletín". Un maletín abultado que se llevaba a las reuniones de la Fed implicaba que podía avecinarse cambios, porque Greenspan llevaba consigo gráficos e investigaciones para defender sus argumentos.

No obstante, la reputación de Greenspan comenzó a resentirse casi tan pronto como dejó la Fed en 2006. Los precios de la vivienda se desplomaron rápidamente, provocando enormes pérdidas en los bancos que habían reempaquetado préstamos hipotecarios en una desconcertante variedad de valores complejos. La creciente crisis financiera llevó a la economía a cien años en la Gran Recesión de 2007-2009, la peor contracción desde la década de 1930.

Los críticos atribuyeron la devastación a las políticas de dinero fácil de Greenspan ya su apoyo a los mercados financieros desregulados. El propio Greenspan reconoció después que "cometí un error" al suponer que los bancos del país podían autorregularse.

Greenspan se convirtió en voz autorizada

Hasta entonces, sin embargo, parecía que Greenspan no podía equivocarse. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, era visto con una mezcla de reverencia y asombro. Muchos incluso temían abiertamente el día en que dejara la Fed.

Los inversionistas se aferraban a sus observaciones, a veces inescrutables. En la más conocida de esas frases, sacudió a los mercados financieros el 5 de diciembre de 1996, cuando sugirió con apenas dos palabras —"exuberancia irracional"— que los precios de las acciones estaban demasiado altos.

Consciente de su poder para mover los mercados, Greenspan solía recurrir a la ambigüedad. En ocasiones, incluso satirizaba ese hábito. Le dijo una vez a un desconcertado comité del Congreso: "Sé que ustedes creen que entienden lo que creen que dije, pero no estoy seguro de que se den cuenta de que lo que oyeron no es lo que quise decir".

Prueba temprana

El presidente Ronald Reagan eligió a Greenspan para dirigir la Fed en 1987. Fue puesto a prueba casi de inmediato. El 19 de octubre de 1987, fecha que llegó a conocerse como el "Lunes Negro", el mercado bursátil sufrió la peor caída porcentual en un solo día, apenas dos meses después de iniciado su mandato. El promedio industrial Dow Jones perdió rápidamente el 22,6% de su valor por razones que siguen siendo opacas hasta hoy.

Greenspan recibió crédito para ayudar a restablecer la calma y la estabilidad. Aseguró a Wall Street que la Fed suministraría al sistema financiero tanto dinero como fuera necesario para recuperar la tranquilidad. Las acciones se recuperaron y la economía salió indemne del desplome del mercado.

Durante su gestión en la Fed, Greenspan recibió elogios por presidir lo que en ese momento fue la expansión económica más larga en la historia de Estados Unidos. (Más tarde fue superada por una expansión de 128 meses que se extendió de junio de 2009 a febrero de 2020). Durante la presidencia de Greenspan en la Fed, la tasa de desempleo del país cayó brevemente por debajo del 4% por primera vez desde 1970.

Y la inflación, que había atormentado a Estados Unidos ya gran parte de la economía mundial durante la década de 1970, se mantuvo contenida durante la presidencia de Greenspan, algo que muchos economistas no creían posible durante un período tan prolongado.

Como director de la Fed, Greenspan disfrutaba escudriñar recónditos datos económicos, desde cargamentos mensuales en vagones de tren hasta la producción de acero, todo con el objetivo de evaluar hacia dónde se dirige la economía. A menudo llamaban por teléfono a economistas de otras agencias gubernamentales para discutir detalles. Se levantaba temprano cada mañana para sumergirse dos horas en su bañera, tiempo que aprovechaba para revisar estadísticas y memorandos del personal de la Fed.