logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Nacional, 44.2% del valor agregado de las manufacturas: Inegi

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 10:31 a.m.
A
Nacional, 44.2% del valor agregado de las manufacturas: Inegi

Durante 2024, el valor agregado de exportación de la manufactura global registró un monto de 3.6 billones de pesos corrientes.
Esta cifra significó el 44.2% del valor de la producción manufacturera global, es decir, destinada a la exportación, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El valor agregado de exportación de la manufactura global es el añadido por la economía nacional los productos de exportación, los cuales son parte de un proceso de producción global, es decir, que se llevan a cabo a lo largo de diferentes países. También representa el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en las cadenas globales de valor.
A nivel de rama de la industria manufacturera, las que más aportaron al valor agregado de exportación de la manufactura global fueron: la fabricación de automóviles y camiones con el 26.9% y la fabricación de partes para vehículos automotores, 18.6%. En conjunto, las 10 ramas de actividad aportaron 67.3%.
Por su parte, las actividades manufactureras que se involucraron en cadenas globales de valor generaron 30.6% de los puestos de trabajo que reportó la industria manufacturera en su conjunto. En suma, alcanzaron 2 millones 310 unidades de puestos remunerados, cifra 3.7% menor en comparación con 2023.
Las tres ramas con mayor participación fueron fabricación de partes para vehículos automotores, con 19.5%; fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos, con 7.4%; y fabricación de componentes electrónicos, con 6.1%.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nacional, 44.2% del valor agregado de las manufacturas: Inegi
Nacional, 44.2% del valor agregado de las manufacturas: Inegi

Nacional, 44.2% del valor agregado de las manufacturas: Inegi

SLP

El Universal

Netflix cae un 4.2% en Wall Street tras anunciar compra de WBD
Netflix cae un 4.2% en Wall Street tras anunciar compra de WBD

Netflix cae un 4.2% en Wall Street tras anunciar compra de WBD

SLP

EFE

Confianza del consumidor registra un fuerte retroceso en noviembre
Confianza del consumidor registra un fuerte retroceso en noviembre

Confianza del consumidor registra un fuerte retroceso en noviembre

SLP

El Universal

Peso marca nuevo mínimo del año
Peso marca nuevo mínimo del año

Peso marca nuevo mínimo del año

SLP

El Universal

Mercados atentos a recortes de tasas y a la reunión Trump-Sheinbaum-Carney