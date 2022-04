Netflix considera ofrecer una suscripción "barata" con anuncios

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Después de años de rechazar pedidos de una suscripción a su servicio de streaming con publicidad, el cofundador y codirector ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, dijo en la llamada de ganancias del pasado martes que la compañía está "muy abierta a ofrecer precios aún más bajos con publicidad, como una opción al consumidor".



Netflix considera lanzar planes de bajo costo con publicidad

Aparentemente, la compañía de contenido por Internet ahora está analizando la opción y "tratando de averiguarlo durante el próximo año o dos". Hastings admite que la introducción de un nivel con publicidad sería un gran cambio en el pensamiento de la empresa, y dice que históricamente ha estado "en contra de la complejidad de la publicidad y es un gran admirador de la simplicidad de la suscripción". Hastings ahora presenta la idea de un nivel con publicidad como algo que "tiene mucho sentido" para los "consumidores a quienes les gustaría tener un precio más bajo y toleran la publicidad".



Netflix pierde suscriptores por primera vez en más de una década

Después de la noticia del martes de que perdió suscriptores por primera vez en una década, Netflix parece abierto a muchas cosas que había rechazado: el codirector ejecutivo Ted Sarandos incluso expuso lo que podría ser necesario para un movimiento rumoreado desde hace mucho tiempo a los deportes en vivo.

Citado por el medio Deadline, Sarandos dijo: "No estoy diciendo que nunca practiquemos deportes, pero tendremos que ver un camino para hacer crecer un gran flujo de ingresos y un gran flujo de ganancias con él", lo cual es un cambio significativo del plano que Netflix no ha ofrecido anteriormente.



Competencia de Netflix también piensa en publicidad

Netflix estaría lejos de ser la única compañía en introducir un nivel con publicidad. Competidores como Hulu, Peacock e incluso HBO Max ofrecen planes que permiten a los consumidores pagar menos (o, en el caso de Peacock, nada) a cambio de que sus programas se interrumpan ocasionalmente. Disney también ha anunciado que agregará una opción con publicidad a Disney Plus para fin de año.

Hastings señaló también sentirse orgulloso del "diferencial de precios" de Netflix, pero la profunda penetración en el mercado de la empresa significa que tiene opciones limitadas para tratar de ganar más dinero aparte de subir los precios una y otra vez.

La introducción de un nivel más económico con publicidad, además de tratar de reducir el uso compartido de contraseñas, podría ser parte del plan de la empresa para aumentar su número de clientes e introducir otra fuente de ingresos.