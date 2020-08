Padres y escuelas particulares deben de llegar a un acuerdo: AMLO

A pesar de que la semana pasada había comentado que su gobierno analizaba ayudar a las escuelas particulares a que sigan abiertas debido a que, por la crisis económica se prevé una disminución en su matrícula, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los padres y madres de familia a que sean ellos quienes negocien con los dueños de escuelas particulares el tema de las cuotas y las inscripciones, debido a que, consideró, el gobierno no debe de intervenir en este asunto.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que la prioridad de su gobierno es garantizar la educación pública, gratuita y de calidad, aunque reconoció que no se debe de dejar abandonada a la educación privada.

"Sí hay un problema en el caso de las escuelas privadas, eso tiene que atenderlo en cuanto a cuotas, arreglos de inscripción lo tienen que ver los padres y los dueños de los colegios particulares.

"Yo soy de la idea de que ni siquiera intervengamos nosotros, el gobierno, sino que sea más un acuerdo entre las partes, que no pongamos nosotros reglas, limitaciones, porque sí están en una situación muy difícil las escuelas particulares y no es nada más decir: bajen las colegiaturas".

En este sentido, en Palacio Nacional, el mandatario reconoció que para que una escuela particular salga adelante con sus gastos tiene que tener un número determinado de alumnos "y lo que está manifestándose es que está bajando la matrícula, es decir, no se están inscribiendo como antes en las escuelas particulares y ellos ya tienen un problema de sus costos".

"Tenemos que garantizar primero la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares y también no dejar abandonada la educación particular porque ayuda, todo lo que tiene que ver con la educación ayuda, lo que tiene que ver con la salud, aunque sean particulares, deben de tener atención especial. Educación es prioridad para cualquier gobierno, debe de ser prioridad para cualquier gobierno".

"Que se llegue a acuerdos entre los padres de familia y los directivos de las escuelas particulares, y nosotros ver en qué podemos ayudar", agregó.