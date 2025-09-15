Peso mexicano abre semana en 18.41 por dólar

El peso mexicano inició la jornada en 18.41 unidades por dólar, lo que representa una apreciación de 0.08% (un centavo) respecto al cierre del viernes, según datos de Bloomberg.

Durante la sesión overnight el tipo de cambio registró volatilidad alcista, pero este lunes la moneda local se beneficia del retroceso del dólar, en un entorno marcado por la expectativa de que la Reserva Federal anuncie un recorte de un cuarto de punto en su tasa de interés de referencia, de acuerdo con especialistas de Monex.

El índice dólar, que mide la fortaleza de la divisa estadounidense frente a seis monedas internacionales, retrocede 0.18%. El euro sube 0.26%, mientras que la libra esterlina gana 0.38%.

En contraste, el bitcoin cae 0.93%, reflejando menor apetito de los inversionistas por activos de riesgo.

Los mercados accionarios muestran señales positivas: en Asia, China reportó datos débiles en producción industrial, consumo e inversión en agosto, lo que eleva la presión para aplicar nuevos estímulos. En Wall Street, los futuros anticipan una apertura positiva, con el S&P 500 avanzando 0.31%.

En Europa, el Euro Stoxx 600 sube 0.43%. En Asia, el Nikkei cerró con un alza de 0.89% y el Hang Seng ganó 0.22%.

En el terreno corporativo, Tesla repunta tras la compra de mil millones de dólares en acciones por parte de Elon Musk, mientras que Nvidia retrocede después de ser señalada por autoridades chinas por supuestas prácticas antimonopolio.

El petróleo WTI, referencia para la mezcla mexicana, registra un aumento de 0.5%, extendiendo las ganancias de la semana pasada.