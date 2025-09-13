Al alza, retiros por desempleo de Afore

CIUDAD DE MÉXICO.- Los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) alcanzaron un saldo de 3 mil 356 millones de pesos durante agosto, 115% más contra el mismo mes del año previo, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

De enero a agosto, los retiros sumaron 24 mil 444 millones de pesos, un crecimiento de 25.4% frente al lapso igual de 2024 y marcaron un máximo histórico para un periodo similar.

Por quinto mes consecutivo, los retiros por desempleo de las Afore superaron los 3 mil millones de pesos. En el caso de agosto, se trata del monto más alto para un mismo mes desde que se tiene registro en la Consar.

Las Afore perfilan 2025 como el año con el mayor monto de retiros en la historia, ante la debilidad de la economías.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se espera la puesta en marcha del candado que imposibilitaría a falsos gestores seguir realizando prácticas, situación que la Consar reconoció como de las principales causas del fuerte crecimiento de retiros por desempleo.