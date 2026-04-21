PetroIntelligence señala que diesel no puede venderse bajo 28 pesos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Para la gran mayoría de los gasolineros resulta imposible vender el litro de diesel en menos de 28 pesos por ahora, debido a que sus inventarios costaron más, explicó la agencia PetroIntelligence.

PetroIntelligence explica causas del precio del diesel

Es normal que el precio objetivo no se haya cumplido a la fecha por dos elementos: velocidad de traspaso, y márgenes estrechos, explicó su director Alejandro Montufar.

Señaló que, en primer lugar, los ajustes al mayoreo no se visualizan de manera inmediata en el menudeo, debido a que el producto se debe reemplazar por producto con mejores precios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por eso, agregó que, en condiciones normales, se prevé una semana; sin embargo, en condiciones donde el consumidor minimiza su consumo por los altos precios, el tiempo en que se visualiza el descenso en las estaciones aumenta.

En segundo, añadió, un margen de 1.86 pesos por litro es inoperante para las estaciones de servicio. "El mercado del diesel es estructuralmente distinto al de la gasolina, ya que los costos de operación son mayores al implicar sistemas de gestión de flotillas y crédito, así como la inversión es mayor: obra civil más cara, terrenos más extensos, dispensarios de mayor velocidad, mayor tamaño de tanques, entre otros", apuntó.

Gobierno y empresarios buscan acuerdo sobre precio del diesel

Asimismo, reiteró que debido a la vida de los inventarios, a la ralentización de la demanda y a los precios de mayoreo de referencia (26.14), se prevé que la disminución en los precios de mayoreo del viernes pasado, se visualice hasta mitades de la próxima semana, y el nivel sea de 28.14, no 28 pesos.

"Es imposible que observemos un precio promedio nacional de 28 pesos, bajo el contexto actual de precios de mayoreo. La clave está en empujar al sector mayorista a un nivel de 26 pesos por litro", señaló el ejecutivo.

El gobierno federal señalado que el pacto voluntario con gasolineros es que se venda en 28 por litro máximo el litro de diesel.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió a este lunes que, más allá de las lonas con las cuales está tratando de evidenciar a quienes venden el diesel a su punto de vista más caro, se visitará con funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para analizar los márgenes de ganancia de las empresas.

Si bien Pemex y privados están vendiendo el combustible, quienes realmente operan las estaciones de servicio son en su mayoría empresarios privados.

Se espera que en la tarde de este martes empresarios gasolineros se reúnan con la presidenta Claudia Sheinbaum para acordar acerca del precio del diesel.