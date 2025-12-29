¿Por qué la cuesta de enero será más pesada en 2026?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Además de ser una época nostálgica, el fin de año trae consigo un fuerte impacto económico. Las fiestas decembrinas, posadas y reuniones de Año Nuevo provocan que muchos hogares enfrenten dificultades en enero para cubrir necesidades básicas.

En septiembre, la Secretaría de Hacienda presentó el Paquete Económico 2026, que incluyó incrementos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), principalmente en bebidas azucaradas, cigarros, sueros orales, bebidas electrolíticas y gasolina.

Aunque no es un fenómeno nuevo, la cuesta de enero de 2026 llega con condiciones particulares: una inflación acumulada que sigue encareciendo los productos básicos, tarifas de servicios al alza y una economía familiar que no logra recuperarse por completo.

Cada año, alimentos, productos y servicios aumentan su precio, obligando a las familias mexicanas a ajustar sus gastos diarios. El problema se agrava cuando no existe educación financiera ni planeación, ya que las deudas de diciembre suelen extenderse a los primeros meses del año.

Ante este escenario, instituciones financieras como BBVA y Santander recomiendan:

Evaluar los gastos recientes, comparándolos con los ingresos actuales. Pagar primero las deudas prioritarias, especialmente las de mayor interés. Priorizar necesidades básicas como alimentos, vivienda y servicios (agua, luz, predial). Evitar nuevas deudas, reduciendo gastos no esenciales. Crear un fondo de emergencia, idealmente equivalente a tres meses de gastos básicos.

Una herramienta común para administrar las finanzas personales es la regla 50/30/20, que sugiere dividir los ingresos mensuales en:

50% para necesidades

30% para gastos no esenciales

20% para ahorro o pago de deudas

Especialistas coinciden en que enfrentar la cuesta de enero requiere disciplina, planeación y ajustes realistas, especialmente en un contexto de inflación persistente.