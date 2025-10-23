Peso se aprecia tras conocer los datos de inflación

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista, pero ahora el peso se estabiliza tras evaluar los datos del comportamiento de los precios locales, mientras los inversores continúan a la espera de conocer el reporte de inflación estadounidense mañana, comentaron especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.41 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.14% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.1%. El euro baja 0.07% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.08%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas avanza 0.83%, recuperando el apetito de los inversionistas.

-----Mercados accionarios amanecen mixtos con resiliencia ante aranceles

Los mercados accionarios muestran movimientos mixtos, con resiliencia ante los aranceles, aunque persisten preocupaciones económicas y corporativas. Mañana se publicarán datos clave de inflación.

En el ámbito comercial, funcionarios chinos concluyeron una reunión importante en Beijing (se espera un comunicado). El secretario del Tesoro de Estados Unidos se reunirá con sus pares chinos antes del encuentro entre Trump y Xi, en medio de tensiones por posibles restricciones a exportaciones de software.

En lo corporativo, Tesla presentó resultados inferiores a lo esperado, pese al aumento en ventas. IBM y Molina Healthcare también bajaron, mientras que Dow Inc., West Pharmaceutical y Honeywell subieron.

American Airlines reportó una pérdida menor a la prevista. Una noticia que podría tomar mayor relevancia en la IA es el avance de Deepseek, ya que en recientes presentaciones muestra aspectos competitivos respecto a OpenAI.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura negativa, destacando la baja de 0.25% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos en su mayoría positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.25%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei perdió 1.35% y el Han Seng ganó 0.72%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 5.0%, tras el anuncio de nuevas sanciones a las petroleras rusas más importantes, amenazando con una disrupción a la oferta. En metales, el oro avanza 0.2% tras pérdidas importantes en las últimas dos sesiones; y el cobre también arriba 1.6%.