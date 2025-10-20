logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Precio del dólar hoy: leve depreciación del peso en los mercados internacionales

En la jornada financiera, el peso mexicano sufre una depreciación frente al dólar. Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos también influyen en el mercado de divisas.

Por El Universal

Octubre 20, 2025 05:10 p.m.
A
Precio del dólar hoy: leve depreciación del peso en los mercados internacionales

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.39 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.11% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó este lunes en 18.85 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.05% o un centavo por arriba del cierre del viernes pasado.

La depreciación del peso mexicano ocurrió a la par de la contracción del peso colombiano, que perdió 1.37% en la sesión debido a las crecientes tensiones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, pues el fin de semana Donald Trump calificó al país como productor de drogas y amenazó con anunciar aranceles a las importaciones desde ese país como castigo, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

Por otra parte, el mercado sigue a la espera de que en Estados Unidos el Senado vote por onceava ocasión una ley de financiamiento de corto plazo, aunque no se han dado a conocer avances de las negociaciones entre republicanos y demócratas que permitan su aprobación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el peso colombiano con 1.37%, el peso argentino con 0.96%, la libra esterlina con 0.15%, el dólar canadiense con 0.12% y el peso mexicano con 0.11%.

El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global debido a un optimismo por la temporada de resultados trimestrales. El Dow Jones registró un avance de 1.12%, hilando dos sesiones positivas; el Nasdaq Composite mostró un alza de 1.37%; mientras que el S&P 500 subió 1.07%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ligera pérdida de 0.12%, hilando dos sesiones de caídas. Al interior, resaltaron los retrocesos de las emisoras: Quálitas, con una caída de 3.03%; Coca-Cola Femsa, -1.78%; Kimberly-Clark, -1.45%; Gentera, -1.38%; Grupo Aeroportuario del Pacífico, -1.13%; y Banorte, -1.06%.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en cuatro mil 356 dólares por onza, con una ganancia de 2.80%. Por su parte, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 57.52 dólares por barril, con una pérdida de 0.03% debido a la expectativa de que el mercado petrolero muestra un exceso de oferta.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Precio del dólar hoy: leve depreciación del peso en los mercados internacionales
Precio del dólar hoy: leve depreciación del peso en los mercados internacionales

Precio del dólar hoy: leve depreciación del peso en los mercados internacionales

SLP

El Universal

En la jornada financiera, el peso mexicano sufre una depreciación frente al dólar. Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos también influyen en el mercado de divisas.

Bolsa de México inicia semana con ligera caída
Bolsa de México inicia semana con ligera caída

Bolsa de México inicia semana con ligera caída

SLP

EFE

Baja tasa arancelaria de EU a productos mexicanos por el T-MEC
Baja tasa arancelaria de EU a productos mexicanos por el T-MEC

Baja tasa arancelaria de EU a productos mexicanos por el T-MEC

SLP

EFE

La última prórroga arancelaria de Trump sobre bienes de México está por finalizar

Empresarios mexicanos inician gira hacia revisión del T-MEC
Empresarios mexicanos inician gira hacia revisión del T-MEC

Empresarios mexicanos inician gira hacia revisión del T-MEC

SLP

El Universal

Empresarios mexicanos buscan fortalecer la relación México-Estados Unidos