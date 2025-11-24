logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Producción de constructoras retrocede en septiembre

Por tipo de obra, dos de los seis grupos que comprenden las empresas del sector reportaron una disminución mensual

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 09:43 a.m.
A
Producción de constructoras retrocede en septiembre

El valor de la producción de las empresas constructoras en México observó un retroceso mensual de 1.5% durante septiembre pasado, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por tipo de obra, dos de los seis grupos que comprenden las empresas del sector reportaron una disminución mensual en el valor de su producción durante el noveno mes del presente año.

Los segmentos cuya producción observó una disminución en septiembre pasado fueron: Petróleo y Petroquímica, que registró una caída mensual de 13.8%, mientras que el ramo de Transporte de Urbanización retrocedió 4.0%.

Por el contrario, los segmentos que reportaron un aumento fueron: Agua, Riego y Saneamiento, con un alza mensual de 6.2%; el ramo de ´Otras construcciones´, 1.3%; Electricidad y Telecomunicaciones, 0.6%; y Edificación, 0.2%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por sector contratante, el gubernamental participó con el 27.8% del valor de la producción de las empresas constructoras en septiembre, con una caída anual de 35.1% con base en cifras originales, mientras que el privado concentró el restante 72.2% del valor, con un aumento de 1.2%.

En el noveno mes de 2025, el personal ocupado total en la industria de la construcción reportó una disminución de 0.02%, ligando 16 meses a la baja. Por tipo de contratación, el personal dependiente de la empresa retrocedió 0.1%, mientras que el personal no dependiente aumentó 0.2%.

El número de las y los obreros disminuyó en el mes 0.3%; el de los empleados administrativos, contables y de dirección bajó 0.7%, y el grupo de ´otros´ que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración, cayó 4.0%.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Producción de constructoras retrocede en septiembre
Producción de constructoras retrocede en septiembre

Producción de constructoras retrocede en septiembre

SLP

El Universal

Por tipo de obra, dos de los seis grupos que comprenden las empresas del sector reportaron una disminución mensual

Inflación sube a 3.61% en primera quincena de noviembre
Inflación sube a 3.61% en primera quincena de noviembre

Inflación sube a 3.61% en primera quincena de noviembre

SLP

El Universal

El fin del subsidio eléctrico impulsa el alza general de precios

Peso arranca la semana firme: se aprecia a 18.45 por dólar pese a volatilidad global
Peso arranca la semana firme: se aprecia a 18.45 por dólar pese a volatilidad global

Peso arranca la semana firme: se aprecia a 18.45 por dólar pese a volatilidad global

SLP

El Universal

La moneda mexicana avanza impulsada por la corrección del dólar y mientras el mercado evalúa la inflación quincenal

Pemex dio contrato a empresa del presidente de Miss Universo
Pemex dio contrato a empresa del presidente de Miss Universo

Pemex dio contrato a empresa del presidente de Miss Universo

SLP

El Universal