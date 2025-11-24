logo pulso
URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Cancelan vuelos a Venezuela

Aerolíneas internacionales suspenden viajes hacia ese país, tras advertencia de la FAA

Por AP

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Cancelan vuelos a Venezuela

Caracas, Ven.- Aerolíneas internacionales continuaban el domingo sumándose a la cancelación de vuelos hacia Venezuela, tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre presuntos riegos de volar sobre la nación sudamericana.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Marisela de Loaiza, confirmó a The Associated Press que se han suspendido indefinidamente los vuelos de TAP, LAN (Latam), Avianca, Iberia, Gol y Caribbean, al tiempo que el avión turco anunció el domingo una suspensión de operaciones del 24 al 28 de noviembre.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) advirtió a los pilotos que “ejerzan precaución” al volar sobre  territorio de Venezuela “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar” alrededor del país sudamericano.

Según la FAA, las amenazas no especificadas “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes”, así como para los aviones que despegan y aterrizan en el país, e incluso para las aeronaves en tierra.

La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV) admitió ese mismo día que los vuelos comerciales internacionales “pudieran verse afectados por actividades ajenas a la aviación civil” en el espacio aéreo. El gremio instó a los pasajeros con vuelos programados a revisar los anuncios de sus aerolíneas.

El presidente colombiano Gustavo Petro comentó el domingo en su cuenta de X que “debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo” y agregó que “los países no se bloquean, porque se bloquean pueblos y eso es crimen de la humanidad”.

La advertencia de la FAA llegó en medio de la tensión persistente por el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que ejecutan una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, incluidas varias embarcaciones que, afirman, partieron de Venezuela. Al menos 80 personas han muerto.

Además, el gobierno estadounidense anunció que se apresta a designar como organización terrorista a un cártel que afirma es encabezado por el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno.

