Profeco detecta garantía incompleta en cepillos dentales eléctricos

Profeco detectó que la garantía de cepillos dentales eléctricos es incompleta tras un análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC).

Profeco detecta garantía incompleta en cepillos eléctricos

El estudio abarcó 10 modelos, cuatro infantiles y seis para adultos, y concluyó que ninguno especifica claramente las funciones cubiertas ni el nombre y dirección de los establecimientos donde se puede hacer efectiva la garantía.

Detalles sobre irregularidades y recomendaciones de Profeco

Además, siete modelos presentan instructivos incompletos y omiten datos del importador como nombre, domicilio y teléfono.

Los cepillos infantiles con irregularidades son Oral-B Disney Pixar Cars (3750), Disney Princess (3750), Marvel Spiderman (3710) y Philips Colgate for kids (PC0826).

En adultos, las marcas con incumplimientos son Oral-B Pro Clean (3750) y Philips Colgate Sonic PRO 10 (PC0810) y Sonic PRO 50 (PC0835).

El análisis incluyó pruebas de información comercial, defectos estructurales, peso, longitud del mango, resistencia al tallado, duración de batería, retención de mechones, retención de cabezales y calentamiento.

Según la Revista del Consumidor, los niveles de calentamiento y desgaste de cerdas fueron adecuados, garantizando un funcionamiento seguro.

Los cepillos para adultos con excelente calidad en retención de mechones son Oral-B iO series 2 (3770), PRO CLEAN (3750) y Philips Colgate Sonic PRO 35 (PC0816), PRO 10 (PC0810) y PRO 50 (PC0835).

Profeco recomendó consultar a especialistas para detectar afectaciones bucales, cambiar el cabezal cada tres meses, secarlo tras su uso y adquirirlos en establecimientos formales, verificando que las características correspondan a las necesidades específicas.