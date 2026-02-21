Sheinbaum pide reactivación de Altos Hornos de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que su gobierno quiere la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA), tras su quiebra.

Durante la entrega de Vivienda para el Bienestar en Monclova, Coahuila, Sheinbaum Pardo externó que debe haber justicia en este caso y se tiene que liquidar a los trabajadores conforme a la ley.

Entre gritos, mantas y reclamos de extrabajadores de AHMSA que pedían justicia social y laboral, la titular del Ejecutivo federal acusó que el expresidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, la quebró y está en Estados Unidos.

"Era una empresa productiva que daba mucho al país, pero esta visión de privatizar todo, de que lo público no era bueno, que solo lo privado, con mucha corrupción privatizó a AHMSA.

"Pero fíjense que esa privatización, hubo no solamente corrupción, sino que en algunos casos echaron adelante empresas, en otros las quebraron por la corrupción la verdad, por ejemplo Fertimex", dijo la Mandataria federal.

Indicó que su administración está dando seguimiento al compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar Fertilizantes de México, además que se producen fertilizantes para el campo mexicano que se distribuyen de manera gratuita a los pequeños productores.

"En el caso de AHMSA en realidad quebraron la empresa, fue Ancira que anda allá en Estados Unidos", mencionó.

Explicó que ante el proceso jurídico, ya se hizo una subasta y se le pidió a la jueza y al síndico dos condiciones: justicia para los trabajadores de AHMSA y la reactivación.

"Sí se va a liquidar, que se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos. Nada de primero pagarle a todos los acreedores y luego los trabajadores. ¡No, primero van los trabajadores de AHMSA!", declaró.

"Queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que fue en su momento Altos Hornos de México representantes", dijo al confiar en que próximamente se defina la situación.

"Y vamos a estar muy de cerca, porque tiene que haber justicia en este caso", declaró.



Gobernador Manolo Jiménez agradece apoyo de Sheinbaum

El gobernador priista Manolo Jiménez Salinas agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum la coordinación para mejorar la calidad de vida de las personas en la entidad.

Jiménez indicó que con la quiebra de AHMSA se afectó mucho la región carbonífera y le pidió a la Mandataria federal que con la subasta se cubra al 100% los derechos de las y los trabajadores.

"Y le queremos pedir que son esta subasta, también se reactiva la empresa porque hay miles de familias esperando está reactivación", dijo el gobernador.



Sheinbaum reconoce a mexicanos en EU

La presidenta volvió a externar su reconocimiento a las personas mexicanas que están del lado de la frontera y reiteró que su pueblo y gobierno los defiende.

"Los mexicanos que están allá, nos ayudan a la economía de México. Pero que se oiga bien y que se oiga claro: Estados Unidos no es lo que es si no fuera por los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera(...).

"Siempre vamos a defenderlos y defender la soberanía de México, así como lo hizo Madero, como lo hizo Carranza. En nuestra historia, en nuestra esencia está México como país independiente y soberano", dijo.

La Mandataria federal también reiteró el compromiso de su gobierno, en continuidad al del expresidente López Obrador, para encontrar a los mineros de Pasta de Conchos que faltan por localizar, luego de que el viernes se reunió con los familiares de las víctimas.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, mencionó que se aumentó la meta del Vivienda del Bienestar para Coahuila, pasando de 19 mil viviendas a 65 mil que serán edificadas en este sexenio. Señaló una inversión de más de 40 mil millones de pesos para el estado.

Destacó la simplificación de requisitos: ser derechohabientes, ganar entre uno y dos salarios mínimos y haber cotizado seis meses. Mencionó también beneficios como la solución de créditos impagables.





