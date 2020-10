Prometen gangas en Buen Fin para planes turísticos

A causa del embate del coronavirus, en la próxima edición del Buen Fin, del 9 al 20 de noviembre, las empresas aseguran que ofrecerán descuentos sin precedentes, sobre todo en paquetes y servicios turísticos, a fin de recuperar ingresos.

Aunque en las nueve ediciones previas de la campaña promocional los plazos más comunes para pagar eran de seis a 12 meses sin intereses, los afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) aseguran que en 2020 se ofrecerán periodos de hasta 40 meses. Además las instituciones bancarias no solamente ofrecerán el doble de puntos como en otras ediciones, sino que pretenden brindar hasta el triple, lo que beneficiará al sector turístico, comentó el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Eduardo Paniagua.

"Es importante anotar que se van a dar hasta 40 meses de plazo y doble o triple de puntos en tarjetas de crédito, es una enorme oportunidad", dijo."Con toda seguridad, se darán los mayores descuentos respecto a todas las ediciones previas del Buen Fin, pues a diferencia de años anteriores, cuando se buscaba aumentar el consumo y la meta era superar las cantidades de años pasados, en 2020 la meta es que no se pierda", destacó.

En conferencia de prensa, el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, afirmó que en la décima edición de la campaña se verán importantes ofertas que apoyarán a la recuperación económica, en el siguiente paso a la reapertura de los comercios, servicios y destinos turísticos.

"Más que nunca, se requiere de la unidad de los sectores para lograr la recuperación económica, por lo que la actividad turística requiere de programas y estrategias para impulsar su dinamismo, sobre todo ahora que ya se reactivaron los destinos.

"Sin embargo, el camino es largo porque primero es la reactivación y luego se dará la recuperación de ingresos", dijo.

También en la hotelería se esperan ofertas inusuales, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Luis Barrios, quien coincidió en que se enfrenta una situación no tanto de generar utilidades, sino ingresos. Será una combinación entre promociones y precios muy competitivos, afirmó, "y muy probablemente debajo de los precios del año pasado".

"Hay disminución de precios de aproximadamente 10%. En el Buen Fin se darán ofertas especiales como la tercera noche gratis", detalló Barrios.

Tras anunciar la firma de un convenio entre agencias de viajes y hoteles, entre otros rubros, el vicepresidente de Turismo y Patrimonio Cultural de Concanaco, Roberto Zapata, mencionó que esta actividad es un sector clave para la reactivación de la economía, además de que emplea a un gran porcentaje de mujeres y jóvenes. "El Buen Fin 2020 es una gran oportunidad para impulsar el crecimiento del sector turismo, debido a que llega a incrementar hasta 30% la demanda en internet.

"Las aerolíneas registran crecimiento de más de 15% en sus ventas comparado con un fin de semana habitual, y los paquetes turísticos figuran entre las 10 compras más buscadas de dicho evento", afirmó.

Eduardo Paniagua, presidente de la AMAV, también urgió a cuidarse y a evitar fraudes, sobre todo en las compras que se realicen a través del comercio electrónico.