¿Qué bancos no abrirán el 16 de septiembre?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que el martes 16 de septiembre, las instituciones bancarias suspenderán operaciones al público por disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que establece los días inhábiles del sector financiero.

La ABM precisó que los bancos que operan dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán en sus horarios habituales, aun cuando se trata de un día festivo.

Los clientes de la banca podrán realizar operaciones a través de los más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios, además de los servicios digitales y telefónicos, disponibles las 24 horas del día durante todo el año.

El organismo recordó que de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, cuando la fecha límite de un pago coincida con un día inhábil, podrán realizarse al siguiente día hábil sin cargos adicionales.