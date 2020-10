Rebrote del Covid-19, el mayor riesgo para economía: Herrera

El riesgo de un rebrote del virus mientras no haya vacuna pone de manifiesto la importancia de redoblar esfuerzos para contener la pandemia, más ahora que hay evidencia de un estancamiento en la curva de contagios en algunas entidades del país, advirtió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Hay algo de evidencia que puede suponer que la caída que estaba observándose en la curva de contagios se está estancando en algunas entidades, de ahí que debemos redoblar esfuerzos. El mayor riesgo para las actividades económicas es el rebrote", dijo el titular de la dependencia, Arturo Herrera Gutiérrez.

Por esa razón, consideró importante enfatizar en la contención del Covid-19, porque es el detonador de esta crisis, pues la recuperación plena se dará hasta que se aplique la vacuna de manera masiva, lo que sucederá entre diciembre y enero.

"No podemos pensar que la salida es sólo a través de soluciones económicas o de finanzas públicas", sentenció en conferencia de prensa virtual el también recién nombrado presidente de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para 2021.

Afirmó que la salida tiene que estar pensada y construida en la contención de la pandemia, ante los rebrotes de las últimas semanas en Europa y Nueva York, los cuales son preocupantes, pese a la mejoría económica en China.

Sin minigasolinazo

Sobre las negociaciones del paquete económico en San Lázaro, Herrera adelantó que si bien estaban seguros que no tendría un impacto inflacionario, decidieron retirar la propuesta del nuevo esquema de cuotas compensatorias para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para gasolinas.

Así, se decidió ayer lunes en reunión con coordinadores parlamentarios y la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

Respeta al FMI

Más adelante, dijo respetar las recomendaciones del FMI a México en las recientes evaluaciones que fueron parte del Artículo IV que realiza anualmente.

Cuando tuvimos la conversación con el equipo de economistas les expresé un desacuerdo respecto a esto (posponer la refinería Dos Bocas)", comentó.