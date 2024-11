Rechaza Claudia Sheinbaum liberar precios del Gas LP

Después que los gaseros propusieron liberar el precio del Gas L.P., la presidenta, Claudia Sheinbaum, rechazó la propuesta, y aseguró que este hidrocarburo debe tener un precio razonable, por lo que las familias no deberán pagar más por el gas.

"El precio del Gas L.P. tiene que tener un precio razonable, que permita ganancias al gasero, pero que sea un precio que permita a las familias, todas las que usan Gas L.P., (que) no estén pagando demás", comentó.

Durante su conferencia de este lunes, la Mandataria señaló que el precio del Gas L.P. está establecido a partir del precio internacional, los costos de transporte, y la ganancia para los gaseros, por ello indicó que este hidrocarburo es el único que tiene límites de precio.

"En la gasolina, el Diésel en otros casos se subsidia a partir del IEPS, si llega haber un aumento importante en los combustibles, pero en el caso del Gas L.P. - viví las negociaciones con los gaseros (cuando fue jefa de Gobierno), incluso ayudamos porque había mucha repartición no registrada... se les va a seguir apoyando, pero nosotros tenemos una responsabilidad con la economía popular", comentó.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un subsidio para el precio del Gas L.P., y aclaró que se trata de una fórmula que pone un precio tope a este hidrocarburo.

"No es un subsidio, es un precio máximo, establecido a partir de una fórmula que limita que los gaseros y los comercializadores de Gas L.P., (pongan) precio sin ningún límite, entonces vamos a seguir con la misma política", acotó.