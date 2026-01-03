logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Reconocen al AICM por puntualidad

Por El Universal

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Reconocen al AICM por puntualidad

Ciudad de México.- La disminución de las operaciones en horarios saturados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde 2023, así como la reordenación de la utilización de los slots (horarios de despegue y aterrizaje), ha rendido frutos en términos de puntualidad.

El año pasado, el AICM se colocó como el tercer aeropuerto más puntual del mundo, con 86.5% de los vuelos de salida realizados a tiempo o dentro de los 15 minutos antes o después de la hora programada, de acuerdo con el informe 2025 On-Time Performance Review de la consultora Cirium. Es el segundo año consecutivo que el Benito Juárez recibe este reconocimiento.

Los aeropuertos más puntuales a nivel global fueron Arturo Merino Benítez, en Santiago, Chile, y el King Khalid, en Riyadh, Arabia Saudita.

Por su parte, Aeroméxico también repitió, por segundo año consecutivo, como la aerolínea más puntual del mundo, con 90% de sus operaciones realizadas a tiempo, según Cirium.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La aerolínea mexicana operó 188 mil 859 vuelos en 23 países durante el año pasado. Cirium considera un vuelo puntual cuando llega dentro de los 14:59 minutos de la hora programada a la puerta de embarque.

En segunda posición del ranking quedó Saudia, con 86.5% de sus operaciones a tiempo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Peso mexicano se aprecia en primer día hábil de 2026
Peso mexicano se aprecia en primer día hábil de 2026

Peso mexicano se aprecia en primer día hábil de 2026

SLP

El Universal

Mundial elevará precio de hoteles hasta 300%
Mundial elevará precio de hoteles hasta 300%

Mundial elevará precio de hoteles hasta 300%

SLP

El Universal

Cae tráfico aéreo de los pasajeros nacionales 6.5%
Cae tráfico aéreo de los pasajeros nacionales 6.5%

Cae tráfico aéreo de los pasajeros nacionales 6.5%

SLP

El Universal

Aeroméxico disminuyó 6% mientras Viva aumentó 7.5%

CNBV fusiona trámites y reduce tiempos de respuesta
CNBV fusiona trámites y reduce tiempos de respuesta

CNBV fusiona trámites y reduce tiempos de respuesta

SLP

El Universal