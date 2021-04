Recuperación de las empresas constructoras continuó en febrero

El valor de producción generado por las empresas constructoras reportó un aumento de 0.5% en términos reales en febrero del año en curso respecto al mes que le precede, ligando dos meses consecutivos al alza, informó el Inegi.

Durante el segundo mes de 2021 el personal ocupado total en la industria de la construcción creció 0.4% con relación al mes inmediato anterior, con datos ajustados por estacionalidad.

Por tipo de contratación, el personal dependiente de la razón social subió 1% (el número de obreros fue mayor en 0.5%, el de los empleados en 1% y el grupo de otros –que incluye a propietarios, familiares y otros trabajadores sin remuneración– en 3.7%), mientras que el personal no dependiente de la razón social descendió 0.4%, a tasa mensual.

Con base en cifras desestacionalizadas, las horas trabajadas en las empresas constructoras se incrementaron 0.2% en febrero de 2021 frente a las de enero pasado.

Según la categoría de los ocupados, las horas trabajadas por el personal dependiente de la empresa ascendieron 0.5% y las correspondientes al personal no dependiente de la razón social disminuyeron 1.9% a tasa mensual.

En el segundo mes del año en curso, las remuneraciones medias reales pagados se mantuvieron sin cambio frente a las del mes precedente, con datos ajustados por estacionalidad. Por componentes, los salarios pagados a obreros no registraron variación, en tanto que los sueldos pagados a empleados cayeron 0.8%, respecto a un mes antes.

En su comparación anual, con cifras ajustadas por estacionalidad, el valor real de la producción en las empresas constructoras presentó una reducción de 16.5%, el personal ocupado total descendió 9.2% y las horas trabajadas fueron menores en 10.6%, mientras que las remuneraciones medias reales pagadas se incrementaron 5.1% en febrero de este año con relación a igual mes de 2020.