Recuperar nivel de 2019 tardará aún más: Chedraui

La recuperación que mostrará el consumo en 2021 aún se quedará por debajo de los rangos observados antes de la pandemia del Covid-19, en el que el principal factor será la mejora en el poder adquisitivo de los clientes, dijo el director general adjunto de áreas comercial, operaciones y logística de Grupo Comercial Chedraui, Arturo Vasconcelos.

"Vemos un año de retos, en el que se requerirá estar muy al pendiente de las necesidades de nuestros clientes, pero sí vemos una recuperación de la economía contra 2020, no así contra 2019 todavía", dijo el directivo. En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que el sector de autoservicios tuvo menores afectaciones en 2020 si se compara con otras industrias, ante lo cual, Chedraui confía en mantener sus inversiones en el país y prevé la apertura de tiendas a lo largo del año, las cuales se darán a conocer en los próximos días en su reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2020.

Destacó que se espera la recuperación en rubros como ropa, que se vieron afectados durante el confinamiento, además de que ya no se presentarán suspensiones de ventas tal y como ocurrió con la cerveza. "El caso de las cervezas no estuvieron operando en el principio de la pandemia. Esas son disrupciones que se dieron durante 2020 y creemos que no van a existir en este año y que ayudarán a la recuperación dentro de estas categorías", añadió el directivo.



Distribución de vacuna

Chedraui se dijo listo para participar en la distribución de la vacuna contra el Covid-19, con lo que su infraestructura está en forma para apoyar como lo dispongan las autoridades. "Hemos manifestado que nuestras cadenas de suministro están preparadas para contribuir de alguna manera en el tema de la distribución de vacunas en la manera que se considere por parte de las autoridades y en el momento que se considere adecuado.

"Sabemos que en otros países se está tomando parte de la iniciativa privada para aprovechar estas cadenas de suministro para lograrlo y en nuestro caso estamos completamente abiertos para que sea así", dijo. El directivo confió en que no se presenten episodios de inseguridad, tal y como ocurrió a inicios de la pandemia con intentos de robo y saqueos.

"No es un tema que esté dentro de nuestra agenda para este año. En 2020 tuvimos, en algún momento en el principio de la pandemia, preocupación porque encontramos que hubo algunos intentos de robo y de saqueo dentro de algunas de nuestras tiendas".