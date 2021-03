Reforma eléctrica no viola derechos constitucionales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que su reforma eléctrica no viola derechos constitucionales, por lo que confió en que no pasen las impugnaciones que presente la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "solo que haya una violación flagrante a la Constitución".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que la oposición está en su derecho a presentar los amparos que consideren sobre esta reforma.

"Ya anunciaron en la oposición de que van a impugnar ante la Corte la reforma eléctrica, ¿ustedes en el departamento jurídico que valoración han hecho? ¿creen de que si va a pasar?", se le preguntó.

"Pues sí, porque es el Poder Legislativo, que esa es su función, elaborar leyes. Si se está aprobando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores una inactiva enviada por el Ejecutivo, dos poderes, pues solo que sea una violación flagrante a la Constitución.

"No hay nada que viole derechos constitucionales, nada, nada, nada. De todas maneras hay que esperar a la decisión del Poder Judicial y todo el mundo tiene derecho a acudir al amparo y a la protección de la justicia, no hay problema", contestó.