Reforma fiscal propuesta por la 4T no contiene aumentos: SAT

La reforma fiscal que está preparando el gobierno de la 4T no contendrá aumentos ni nuevos impuestos, sólo simplificación administrativa para facilitarle la vida a los contribuyentes y el fortalecimiento al combate al robo de combustible, reveló la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.

"El Presidente nos ha dado instrucciones de ir preparando la reforma fiscal; no necesariamente está relacionada con nuevos impuestos ni el incremento de tarifas", comentó durante una reunión con diputados de la Comisión de Hacienda.

Precisó que el proyecto tiene que ver con la simplificación administrativa para cumplir con las obligaciones fiscales de manera más fácil, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.

También se introducirán algunas modificaciones de ley para fortalecer el combate al contrabando de combustible y contra el huachicol.

Destacó que actualmente el reto más grande del SAT es el contrabando de hidrocarburos, por eso la atención se enfocará ahora en el comercio exterior.

"El problema más grande es el contrabando de combustibles, por eso necesitamos un marco legal más fuerte como la Ley de Hidrocarburos", reconoció.

Informó que están trabajando con la Secretaría de Economía para revisar el decreto que se aplica a las maquiladoras para simplificar la información.

Buenrostro Sánchez ha sostenido reuniones con las embajadas y agregados comerciales de 40 representaciones de los cinco continentes, así como con empresarios interesados en invertir en nuestro país.

Por otra parte, negó que las inversiones estén paradas, ya que consideró importante poner en contexto que todo mundo está enfrentando un enemigo invisible como lo es el nuevo virus.

"Las inversiones no están congeladas dada las buenas calificaciones que tuvo México a nivel internacional, lo que se busca es certeza jurídica y México es un país seguro, el truco es nada más la certeza jurídica", afirmó.

Aseguró que las devoluciones de impuestos no sólo son mayores en cuanto a monto, sino también son más ágiles que en el pasado.

Informó que en el primer trimestre del año, el ritmo de las devoluciones, van 30% más respecto a igual periodo del año pasado.

Enfatizó que en esta pandemia el único que ganó la apuesta fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque había dicho que no se caería tanto la economía ni la recaudación. "Al final él siempre tuvo la razón", dijo.