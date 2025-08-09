Regreso a clases 2025: Las marcas mexicanas de útiles escolares que debes conocer

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- El regreso a clases es uno de los momentos más esperados por estudiantes y padres de familia de México, pues además de la emoción por reencontrarse con amigos y maestros, también es una oportunidad para iniciar con mejor actitud un nuevo capítulo en su aprendizaje.

Aunado a ello, también es la temporada perfecta para renovar materiales e invertir en útiles escolares de origen mexicano que no solo garantiza productos confiables, sino que también impulsa la economía local.

Por este motivo, a continuación te diremos cuáles son las mejores opciones para incluir en la lista de útiles, ya que destacan por tener productor buenos, bonitos y baratos.

El regreso a clases es la oportunidad ideal para preparar a los estudiantes con todo lo necesario, apoyando al mismo tiempo a empresas nacionales que han demostrado su compromiso por ofrecer calidad, durabilidad y precios accesibles.

1. Scribe

Fundada en 1960, Scribe ha sido sinónimo de cuadernos y papelería de alta calidad. Ofrece libretas en diversos formatos, desde las clásicas de rayado profesional hasta diseños modernos para niños y jóvenes. Sus productos son resistentes y cuentan con papel de excelente gramaje, lo que evita el traspaso de tinta.

2. Barrilito

Con más de 200 años de historia, Barrilito es un ícono de la papelería en México. Su catálogo incluye lápices, bolígrafos, tijeras, reglas y kits escolares completos. Sus productos se caracterizan por ser accesibles, funcionales y de larga duración, ideales para cualquier nivel escolar.

3. Pelikan México

Aunque Pelikan es una marca de origen alemán, su planta en México ha desarrollado líneas de productos adaptadas al mercado nacional. Entre sus mejores artículos destacan los colores, acuarelas, marcadores y pegamentos. La calidad de sus materiales los hace perfectos para clases de arte y proyectos escolares.

4. Norma

Especializada en cuadernos y agendas, Norma ofrece atractivos diseños en sus productos. Además, cuenta con opciones ecológicas elaboradas con papel reciclado, lo que la convierte en una marca responsable con el medio ambiente.

5. Maped México

Con presencia nacional desde hace décadas, Maped fabrica útiles como tijeras, estuches y colores de gran resistencia. Sus diseños ergonómicos están pensados para manos pequeñas, lo que mejora la comodidad y el rendimiento en tareas escolares.

Planifica tus compras: revisa la lista oficial de útiles y reutiliza lo que esté en buen estado.

Apoya a las marcas mexicanas: esto impulsa la economía y fomenta el consumo responsable.

Busca promociones: muchas tiendas ofrecen descuentos especiales en temporada de regreso a clases.

Prioriza la calidad sobre la cantidad: un producto duradero suele ser más económico a largo plazo.