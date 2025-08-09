logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Ponen precio mínimo a jitomate de exportación

Por El Universal

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Ponen precio mínimo a jitomate de exportación

Ciudad de México.- En momentos en que Estados Unidos aplica una cuota compensatoria al jitomate mexicano de 17.09%; el gobierno de México, de manera unilateral, sin investigación y sin consultar al sector productivo, fijó precios mínimos de exportación a dicha hortaliza, algo que no necesariamente hará que la Casa Blanca elimine ese cobro, según especialistas.

Las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural, informaron que con ello se pretende “mantener el orden y otorgar certidumbre jurídica a los productores y exportadores de tomate fresco, por lo que resulta necesario establecer precios mínimos de exportación para el tomate fresco”.

En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se expuso que a partir del 9 de agosto entrará en vigor el precio mínimo para el jitomate de exportación a Estados Unidos.

Cada variedad de dicha hortaliza tendrá un precio distinto, por ejemplo, el cherry, bola TOV-racimo, grape (uva), el coctail, campari, kumato, mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano y los demás se deberán de exportar a un precio mínimo de 1.70 dólares por kilo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este precio mínimo el gobierno mexicano parece aceptar que se estaba haciendo dumping, es decir, que se exportaba jitomate por debajo del precio real de mercado, consideran los especialistas del tema.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Peso, fuerte y cierra al alza
Peso, fuerte y cierra al alza

Peso, fuerte y cierra al alza

SLP

El Universal

Termina semana en 18.58, apreciación de 1.47%

Ponen precio mínimo a jitomate de exportación
Ponen precio mínimo a jitomate de exportación

Ponen precio mínimo a jitomate de exportación

SLP

El Universal

Pemex impulsa el fracking: ONG
Pemex impulsa el fracking: ONG

Pemex impulsa el fracking: ONG

SLP

EFE

Ambientalistas criticaron el plan de la empresa, alejado de la transición energética

Peso cierra la semana con ganancias frente al dólar
Peso cierra la semana con ganancias frente al dólar

Peso cierra la semana con ganancias frente al dólar

SLP

El Universal

El peso cierra la semana con ganancias frente al dólar, alcanzando su nivel más fuerte en semanas.