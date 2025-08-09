Ponen precio mínimo a jitomate de exportación
Ciudad de México.- En momentos en que Estados Unidos aplica una cuota compensatoria al jitomate mexicano de 17.09%; el gobierno de México, de manera unilateral, sin investigación y sin consultar al sector productivo, fijó precios mínimos de exportación a dicha hortaliza, algo que no necesariamente hará que la Casa Blanca elimine ese cobro, según especialistas.
Las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural, informaron que con ello se pretende “mantener el orden y otorgar certidumbre jurídica a los productores y exportadores de tomate fresco, por lo que resulta necesario establecer precios mínimos de exportación para el tomate fresco”.
En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se expuso que a partir del 9 de agosto entrará en vigor el precio mínimo para el jitomate de exportación a Estados Unidos.
Cada variedad de dicha hortaliza tendrá un precio distinto, por ejemplo, el cherry, bola TOV-racimo, grape (uva), el coctail, campari, kumato, mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano y los demás se deberán de exportar a un precio mínimo de 1.70 dólares por kilo.
Con este precio mínimo el gobierno mexicano parece aceptar que se estaba haciendo dumping, es decir, que se exportaba jitomate por debajo del precio real de mercado, consideran los especialistas del tema.
