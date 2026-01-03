Remesas caen 5.7% durante noviembre

Ciudad de México.- Luego del desplome de 5.7% que tuvieron en noviembre, las remesas que envían los paisanos desde el extranjero a sus familiares en México, sobre todo desde Estados Unidos, recibieron el año con nuevos retos.

Además de que seguirá la política de deportaciones masivas en contra de los inmigrantes en el país vecino, resentirán el nuevo impuesto de 1% que el gobierno estadounidense aplica desde el 1 de enero a los envíos en efectivo, money orders y cheques de caja.

Por su parte, BBVA estima que los compatriotas que viven y trabajan del otro lado de la frontera norte podrían llegar a pagar hasta 3 mil millones de dólares por ese gravamen a las remesas entre 2026 y 2034.

En noviembre pasado los envíos siguieron conteniendo los embates de las medidas en contra de inmigrantes mexicanos, pero no pudieron evitar una de las caídas mensuales más importantes de 2025, tras la de agosto, que fue de 8.3%, a raíz de que comenzaron las deportaciones masivas por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Con ello, las remesas sumaron ocho meses al hilo de retrocesos durante el año que terminó.

Menores recursos

El Banco de México (Banxico) informó que durante el undécimo mes de 2025 los paisanos enviaron a sus lugares de origen 5 mil 124 millones de dólares. Eso significó un monto por debajo de los 5 mil 435 millones de dólares que transfirieron durante noviembre de 2024, cuando tuvieron una expansión anual de 10.6%.

Así, de manera acumulada, de enero a noviembre de 2025 los llamados migradólares totalizaron 56 mil 469 millones de dólares, lo que se compara desfavorablemente con los 59 mil 523 millones de dólares de igual periodo de 2024. Ello provocó una disminución a tasa anual de 5.13%.

Las perspectivas de cierre para todo 2025 no son buenas, y tampoco para el año que recién inicia.

Asimismo, BBVA recordó que el Comité Conjunto de Tributación (JCT) del Congreso de Estados Unidos estimó que podría obtener 10 mil millones de dólares entre 2026 y 2034 por el nuevo impuesto a las remesas.

Destacó que 84% de los migrantes mexicanos que suelen mandar dinero tienen cuenta bancaria, por lo que anticipó que muchos podrían evitar el gravamen, sin que represente un riesgo para la balanza de pagos.