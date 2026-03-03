logo pulso
Reportan caída de 13% de las remesas

Por El Universal

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Reportan caída de 13% de las remesas

Ciudad de México.- En el primer mes del año y con la entrada en vigor del impuesto de 1% a envíos en efectivo, money orders y cheque desde Estados Unidos, las remesas se colocaron abajo de 5 mil millones de dólares, lo que no se veía desde abril de 2024.

El Banco de México (Banxico) informó que durante el primer mes de 2026 los ingresos provenientes del exterior se ubicaron en 4 mil 594 millones de dólares, una caída anual de 1.4% respecto a hace un año, cuando tuvieron un tímido crecimiento de 1.9 por ciento, llegando a 4 mil 660 millones de dólares.

Sin embargo, en forma mensual presentaron una caída de 13.4%, es decir, que extendieron el desplome en enero de 2025, cuando en ese entonces fue de 10.78%.

Los paisanos que mandan dinero a su familia en México, principalmente desde EU, ya no pudieron sostener el ritmo de envíos.

Según datos de Banxico, se registraron 11.4 millones de operaciones frente a 13 millones de diciembre pasado y 12 millones de igual mes de 2025.

También bajó el monto promedio por cada envío a 401 dólares, cuando un mes antes fue de 406, pero creció 3.93% contra los 395 dólares de enero de 2025.

Por eso, en efectivo y especie los migrantes que viven y trabajan fuera de México trajeron consigo más "migradólares", con 579, contra 402 de diciembre y 547 dólares del mismo mes de 2025.

