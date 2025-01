Respira el peso pese a amago de USA a aranceles

CIUDAD DE MÉXICO.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó este martes en 20.55 pesos por dólar, una apreciación de 1.0% o 21 centavos respecto a la jornada anterior, según datos de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó en 21.04 pesos a la venta en sucursales de Banamex, 0.85% o 18 centavos por debajo del cierre del lunes.

El peso se apreció a pesar de que Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, dijo que el presidente Donald Trump está comprometido a imponer aranceles a México y Canadá el 1 de febrero.

Esto se debe a que el mercado está subestimando la amenaza de los aranceles, estimó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Base. “El tipo de cambio no ha reaccionado, pues se cree que Trump sólo está ejerciendo poder, pero no implementará los aranceles o al menos no de manera generalizada ni de 25%”.

Además, la vocera de la Casa Blanca declaró que Trump está considerando aplicar un arancel de 10% a productos chinos esa fecha. A la par del peso, el dólar se fortaleció 0.30% ante sus principales cruces. El avance del dólar se debió a que hay la aversión al riesgo global, pues aún se espera que la administración de Trump imponga aranceles.

En tanto la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos hará este miércoles su anuncio de política monetaria sobre el cual analistas anticipan que no habrá ajustes. Además, se conocerá la balanza comercial e inventarios mayoristas de diciembre en EU.

El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas entre los principales índices bursátiles a escala global. Los aumentos se deben a un efecto rebote, luego de las fuertes pérdidas observadas el lunes tras el lanzamiento del modelo de IA de la empresa DeepSeek.