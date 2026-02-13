Sacude el ICE resultados de Finabien

Ciudad de México.- Pese a ofrecer servicios de envío de remesas más baratos, las políticas migratorias de Estados Unidos provocaron que los ingresos de la Financiera para el Bienestar (Finabien) registraran una fuerte caída durante el año pasado.

De acuerdo con los estados financieros del organismo, se registraron envíos por remesas a través de giro por ventanilla por un monto total de 114 millones de pesos, una caída de 22% respecto al año previo.

El reporte muestra que el menor flujo de envíos provocó que los ingresos por servicios financieros del organismo terminaran el año en 370 millones de pesos, una disminución de 11.5%, equivalente a 48 millones de pesos.

La Financiera para el Bienestar, creada por decreto en octubre de 2022 para sustituir a Telégrafos de México (Telecomm), ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en ofrecer envíos de remesas a bajo costo, con una comisión de apenas 2.99 dólares por envío.

La información más reciente de la Financiera para el Bienestar detalla que al cierre de diciembre logró colocar poco más de 92 mil tarjetas para migrantes, las cuales ofrecen el servicio de envío de remesas de forma electrónica.

El servicio de remesas de la Financiera para el Bienestar es de los más baratos para los mexicanos que viven en Estados Unidos, ya que, en promedio, las familias beneficiadas por estos recursos reciben hasta 390 pesos más de un envío de 400 dólares.