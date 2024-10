SAT ofrece facilidades de pago a contribuyentes: beneficios sin condonación

Los contribuyentes no deben temer acercarse para ver si son candidatos para aplicar a las facilidades de pago de adeudos y multas, dijo el titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación 1, Alejandro Alcalde Andrade, quien aclaró que no es una condonación de impuestos.

"Pierdan el miedo de acercarse al Servicio de Administración Tributaria porque luego los contribuyentes tienen cierta reticencia, les preocupa el SAT, pero al final del día tenemos esta directriz por parte de las autoridades superiores de tener un acercamiento, directo, claro y transparente y siempre con la función de ayudar a cada uno", expresó.

En conferencia de prensa, aseguró que entre más rápido se pongan al día, mayor será el beneficio, ya que sale "más caro irse a juicio o contratar un abogado que pagar las actualizaciones, recargos o reducción de multas de hasta el 100%".

Pueden acercarse a través de diferentes medios ya sea de manera presencial o en los canales digitales por internet para elegir el plan de pago que más les convenga por parcialidades hasta 36 meses o diferido hasta 12 meses, ambos con un desembolso inicial del 20%.

"No se trata de una condonación; no se está condonando ningún tipo de contribución, lo que se está obteniendo es un beneficio en los accesorios que deriva de esa contribución como los recargos, multas por no enterar los impuestos o fuera de tiempo", enfatizó.

Recordó que en el 2020 se prohibió el perdón de adeudos fiscales.

Mencionó que al menos en la oficina norte de la Ciudad de México (CDMX) que está a su cargo, han tenido una afluencia "bastante interesante" gracias a la comunicación que han entablado con los causantes.

Señaló que en todo el país hay 55 administraciones desconcentradas, y en cada una se controla un grupo de contribuyentes.

Ahí, en las oficinas de Santa Bárbara en la colonia Anzures de la CDMX, un primer universo al que les enviaron cartas-invitación para que se acerquen al SAT contempla a 16 mil 638 contribuyentes con Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de los cuales 13 mil 636 son personas físicas y 3 mil 2 personas morales.

Se dirigió a ellos el programa de facilidades porque detectó de manera general que pueden ser susceptibles de dicho beneficio, de los cuales existen 23 mil 300 resoluciones, es decir un RFC significa un contribuyente en particular puede tener varios.

Una vez que hay respuesta de deudor fiscal, su RFC se ingresa al sistema y se despliega la información de los pendientes a su cargo y los beneficios susceptibles, indicó.

Pero aclaró que no es limitativo para cierto lugar, pues cualquier contribuyente se puede acercar a esa oficina u otra para ver si tiene esa facilidad de pago.

No obstante, refirió que deberán reunir todos los requisitos que se piden para aplicar, como por ejemplo no tener interpuesto un amparo o algún otro medio de defensa legal.

"Se tiene que ver cada caso en particular para evaluarlo ante la complejidad distinta de cada uno, y ver si cumple con los requisitos; una limitante es que no tengas controvertido el adeudo o un mecanismo de defensa vigente", subrayó.

Reiteró que está dirigido para los que quieran autocorregirse, pero si se controvierte, quiere decir que no está de acuerdo.

"Es para todos, no sólo para los que les haya llegado una carta-invitación", matizó.