SAT Informa Aumento en Ingresos del Gobierno Federal durante 2025

El SAT reporta un incremento del 4.8% en los ingresos totales del Gobierno Federal durante 2025, superando la meta establecida.

Por El Universal

Enero 15, 2026 08:09 p.m.
SAT Informa Aumento en Ingresos del Gobierno Federal durante 2025

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante 2025 los ingresos totales del gobierno federal ascendieron a 6 billones 45 mil 795 millones de pesos.

Según el organismo que tiene como jefe a Antonio Martínez Dagnino, con ese resultado se superó la meta establecida con el 101.6%.

Comparado con el 2024 representó un aumento de 4.8% para los ingresos en su conjunto del gobierno federal, con 487 mil 446 millones de pesos adicionales a lo contabilizado en 2024.

De ese monto total, 5 billones 351 mil 680 millones de pesos correspondieron a la recaudación de impuestos que registró un aumento de 4% en comparación con lo captado por esa vía durante 2024.

Por el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se obtuvieron 2 billones 889 mil 32 millones de pesos es decir, 204 mil 537 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024, y 3.7% más en términos reales.

En tanto, los recursos recaudados por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ubicaron en 1 billón 499 mil 451 millones de pesos, un aumento de 91 mil 469 millones en comparación al 2024 y un crecimiento real de 2.6%.

A través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) ingresaron 671 mil 271 millones de pesos; es decir, 42 mil 907 millones más que lo registrado en 2024, lo que representa un aumento de 2.9% en términos reales, destacó el SAT.

