SAT publica convocatoria para trabajar en aduanas

Si tienes una carrera terminada, de preferencia ingeniería, gozas de buena salud, sabes manejar y no tienes ninguna adicción, puedes trabajar en alguna de las 49 aduanas del país como oficial de comercio exterior.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó la convocatoria para participar en el proceso de selección para ingresar al programa formativo en materia de comercio exterior.

Un oficial de comercio exterior es aquel que trabaja en las aduanas fronterizas, marítimas o interiores en todo el país, y dado la responsabilidad de su trabajo multifuncional y estratégico, debe portar armas.

Se recibirán solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2019.

De resultar seleccionado, tendrás la posibilidad de laborar en la Administración General de Aduanas (AGA).

A los interesados, el SAT los está invitando a hacer carrera y trabajar por México.

REQUISITOS

De entrada, se requiere ser de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos, mayor de edad y para el caso de los varones, acreditar que realizaron el Servicio Militar Nacional.

Otro requisito es saber manejar auto, de preferencia estándar, y no usar sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otros que produzcan efectos similares o padecer alcoholismo.

Debes tener disponibilidad permanente de cambiar de residencia por toda la República Mexicana.

DOCUMENTOS

Hay que presentar en original y copia diversos documentos que también se entregarán digitalizados en una USB en formato PDF.

Copia certificada de nacimiento, credencial para votar o pasaporte mexicano y licencia para conducir vigentes.

La CURP, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), certificado médico de buena salud y de tipo sanguíneo, así como una carta de antecedentes no penales.

Se requiere contar con la e.firma o firma electrónica y un comprobante de domicilio que puede ser recibo del predial, agua, teléfono o luz no mayor a tres meses.

Todo esto se debe entregar en los centros de recursos y servicios del SAT de la localidad más cercana de lunes a viernes.

Hay que asistir a la plática informativa, inscribirse al registro electrónico, someterse a evaluaciones psicométricas, técnicas y de confiabilidad, entrevistarse con una autoridad aduanera y cursar satisfactoriamente el programa formativo de comercio exterior.